Ya ha quedado claro que el PSOE no reniega de la amnistía del 'procés', aunque no quiera denominarla exactamente así, pero el acuerdo para cerrar una propuesta jurídica aún no está maduro. El ministro de la Presidencia en funciones y negociador socialista de la investidura, Félix Bolaños, ha avisado este viernes que la propuesta de amnistía que ha hecho Sumar no tiene el apoyo de su partido, el PSOE. Por lo tanto, no se puede considerar una propuesta del Gobierno de España, sino la de un partido político. "El documento que esta mañana [Yolanda Díaz] ha anunciado que existe refleja el análisis jurídico de Sumar. Es sin duda respetable, pero no es la posición del partido socialista".

Yolanda Díaz presentará su propuesta para la amnistía el martes en Barcelona En plenas negociaciones del PSOE con el independentismo para desencallar la investidura de Pedro Sánchez, Bolaños ha viajado este viernes a Barcelona. La excusa era una reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Como se daba por descontado que no habría grandes revelaciones sobre los contactos con ERC y Junts, lo más importante era conocer el tono y la predisposición del negociador. La conclusión es que hay partido. El ministro en funciones ha explicado que están siendo y serán "semanas intensas de negociación" y que su máxima será la siguiente: "Paso corto y vista larga". También ha recetado "discreción" a todas las partes. De la visita relámpago del ministro a la Delegación del Gobierno en Cataluña se puede deducir que no dan su aval a la propuesta de Yolanda Díaz, pero que seguirán negociando un encaje jurídico para llegar a un acuerdo. Como Sánchez, Bolaños no pronuncia la palabra amnistía, pero no niega que una parte de las conversaciones giren en torno a esta cuestión, ni tampoco que su partido esté dispuesto a aceptarla. Eso sí, lo que el negociador socialista ha dejado claro es que su partido no busca solo un acuerdo para investir a Sánchez y ya está, sino que quiere un pacto de calado para conseguir la "estabilidad" del Gobierno en los próximos cuatro años de la legislatura. Puigdemont, Cerdán e Illa Las palabras del ministro a los medios de comunicación han tenido tres nombres propios. A preguntas de los periodistas, no ha querido aclarar si el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibirá el encargo de ir a Bruselas a negociar directamente con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Tampoco lo ha descartado. Bolaños se ha limitado a decir que el equipo negociador del PSOE está "cohesionado" y que todos sus miembros trabajan "codo con codo". Cerdán es uno de ellos y ya ha ejercido en el pasado de interlocutor con EH Bildu. El ministro también ha destacado que el PSOE tiene y tendrá en cuenta al primer secretario del PSC, Salvador Illa, aunque no esté directamente en las negociaciones. "Es evidente que tendrá un papel fundamental tanto en el presente como en el futuro de Cataluña", ha dicho. En este asunto existe un cierto conflicto de intereses. El líder de los socialistas catalanes también quiere tener su cuota de protagonismo en las conversaciones -el miércoles se reunió con Sánchez en la Moncloa-, pero Junts y ERC le niegan el papel de interlocutor válido.