"El reglamento marca unos plazos". Es el argumento con el que el PSPV señala que la investidura de Carlos Mazón no se hará hasta el 17 de julio, como pronto. Es decir, la elección de Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, para la que necesita los votos de Vox, sería la misma semana de las elecciones generales del 23 de julio, una forma de evidenciar la unión entre los 'populares' y la extrema derecha como elemento de movilización electoral ante la cita con las urnas.

Lo ha explicado la que fuera durante la legislatura pasada vicepresidenta de las Corts, la diputada socialista, María José Salvador, quien ha indicado que según los términos que marca el reglamento del parlamento autonómico, este lleva la investidura "entre el 17 y el 21 de julio". "Es lo que dice el reglamento", ha insistido Salvador alejando el deseo del PP de que esta votación fuera cuanto antes, estudiando las opciones de hacerla entre el 8 y 10 de julio.

En este sentido, ha desgranado que el 26 de junio se constituirán las Corts y que a partir de ahí empiezan los plazos del reglamento. En este, se marcan ocho días (que Salvador ha remarcado que son "hábiles", es decir, excluyen los fines de semana) para que se constituyan los grupos parlamentarios, posteriormente otros doce para que se propongan candidatos y el nuevo presidente de la cámara haga una ronda entre los aspirantes y entre tres y siete para que, una vez se ha hecho esta ronda, se determine una fecha.

En el PP confiaban en que se pudieran acelerar los plazos y que los días que señala el reglamento fueran un máximo, pero que se pudieran acortar si hubiera voluntad del resto de formaciones. Sin embargo, los socialistas no parecen por la labor de alejar la investidura de la fecha de las elecciones. "Es una mala noticia que se quieran saltar ya el reglamento, nosotros hemos hecho siempre un cumplimiento escrupuloso y debemos seguir esa línea", ha añadido.

Sin espacio para Compromís

En ese cumplimiento del reglamento Salvador también se ha apoyado para rechazar ceder ningún puesto de la Mesa de las Corts a Compromís. "Es lo que nos corresponde por votos y escaños y lo vamos a cumplir", ha añadido la que fuera vicepresidenta del parlamento autonómico. Las votaciones para los puestos de la mesa, más allá de la Presidencia, se reparten entre los dos candidatos con más apoyos.

Es por ello que sin el respaldo de los 32 diputados del PSPV, Compromís no tendrá puesto en la Mesa ya que sus 15 escaños sumarán menos que los de los 'populares' y Vox, 53 votos, como los de los socialistas. Así, los del puño y la rosa ocuparán así una vicepresidencia segunda y la secretaría segunda mientras que Vox se llevará la Presidencia, gracias a los votos del PP, mientras que los 'populares' se harán con la otra vicepresidencia y la otra secretaría.

Con este anuncio, el PSPV se desmarca del que ha sido su socio en las últimas dos legislaturas y rechaza el "marco" propuesto por el PP de que "todos tuvieran representación". En la anterior legislatura Vox no la tuvo y en esta no la tendrá Compromís. Así, Salvador ha insistido en que si la ultraderecha la tendrá en la próxima legislatura será porque el PP "se la ha cedido". "Es una falta de respeto a las instituciones que un partido que no cree en el autogobierno dirija las Corts", ha agregado el conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España.

Compromís: "Es un error antidemocrático"

Los valencianistas, por su parte, han considerado un "error antidemocrático" que el PSPV les excluya de la Mesa de Les Corts y han criticado que "busquen fulminar el espíritu del Botànic sólo para poder tener una poltrona más". En estos términos se ha expresado Joan Baldoví, líder de Compromís y diputado electo, que ha lamentado el anuncio realizado por el PSPV-PSOE, en el que Compromís sería el único grupo sin representación en el organismo que rige Les Corts después de ostentar ocho años la presidencia.

"Si esta decisión se confirma estaríamos ante un gran error, contrario a los principios democráticos para excluir al tercer grupo de la cámara y a los más de 350.000 valencianos y valencianas que representa. Compromís "siempre ha trabajado para garantizar la pluralidad de las fuerzas progresistas como lo hemos demostrado este últimos años y en las negociaciones de los Ayuntamientos", ha manifestado Baldoví y ha pedido al PSPV "que reflexione y rectifique".