"Los Gobiernos de coalición son un engaño". El mensaje que quiere transmitir el candidato popular a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es cristalino. Ya se sabe lo que supuso para él la X Legislatura y va a esforzarse hasta el final para no meter a José Ángel Antelo en el Palacio de San Esteban.

Recordará la campaña de 2019. ¿En qué se diferencia de esta?

Claro que la recuerdo. Y veo diferencias sustanciales, sobre todo en la gente, más que en el partido. Noto más ilusión, más ganas y más motivación que hace cuatro años. Por la calle me transmiten mensajes de apoyo y optimismo que espero que tengan su traducción en las urnas. Tengo la sensación de victoria y de que hay una confianza mayoritaria en el Partido Popular, aunque no dejo de trasladar a la gente que aquí lo importante es el día 28.

¿Qué cree que pesa más en la gente para estar más motivada, como dice?

Creo que se debe al trabajo confianza que ha generado mi Gobierno. Han sido cuatro años muy complicados, la legislatura más difícil de la democracia, con las inundaciones de la DANA de 2019, los dos años y medio de pandemia, la guerra en Ucrania y su repercusión en el resto de Europa. Dentro de lo que se puede esperar de un Gobierno autonómico, hemos dado respuesta a los murcianos y eso ha generado confianza.

Y usted me dirá que Pedro Sánchez se lo ha puesto fácil.

No negaré que el recorte del 50% del Trasvase Tajo-Segura de Pedro Sánchez no haya provocado que disminuyan los apoyos al Partido Socialista. O que después de treinta años haya llegado el AVE hecho una chapuza, que tarde más que en coche...

Ayuso critica más a Sánchez que a Juan Lobato y usted apenas se para en José Vélez.

Es que el Partido Socialista ha perdido su identidad. Hace años el PSOE era moderado, de centroizquierda y podían llegar a acuerdos, pero el PSOE de ahora se ha desnaturalizado y radicalizado. Es más bien un partido sanchista porque socialistas murcianos priorizan los intereses de Pedro Sánchez a los de la Región. Yo me dirijo a Sánchez porque es su política la que siguen desde aquí a pies juntillas. Por eso tiendo la mano también a aquellos socialistas moderados que están abochornados con lo que está haciendo Pedro Sánchez.

Hasta dos veces ha venido Aznar a Murcia esta campaña. ¿Qué quiere enfatizar?

Aznar representa dos de mis principios políticos en los que quiero sustentar mi Gobierno. Por un lado, es el presidente de la democracia que más ha hecho por el agua en España y en la Región. Y, por otro, consiguió unir todo lo que había a la derecha del Partido Socialista. Así consiguió un Ejecutivo sólido que tomó decisiones muy importantes.

Para usted no hay voto útil en Vox.

Sin duda alguna. Es un voto que debilita el Gobierno del PP y Aznar así lo explicó. Cualquier voto que no sirve para hacer fuerte un Gobierno, lo debilita. Después de los cuatro año que hemos pasado, hemos demostrado que los gobiernos de coalición son un engaño, no son verdad.

¿Los Gobiernos de coalición son un engaño?

Sí. Se ha demostrado aquí, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Qué le voy a contar del Gobierno de la Nación. Son un engaño porque, aunque los partidos minoritarios hablan de condicionar e influir durante la campaña electoral, lo que realmente quieren es debilitar al partido que lidera el Gobierno. Con un Ejecutivo fuerte no nos hubieran presentado una moción de censura en medio de la pandemia. Hemos visto que en estas coaliciones existen dos subgobiernos en el que uno se dedica continuamente a atacar al otro y viceversa. Cuando hay que tomar decisiones, la parte de Gobierno que no las toma piensa en cómo les va a influir a ellos y pone piedras en el camino.

Eso es la teoría, pero si el 28M por la noche no le dan los números, tendrá que coaligarse.

No me planteo ese escenario porque no sería bueno para la Región de Murcia. Un Gobierno con ataduras y que no pueda tomar decisiones libremente no es un buen Gobierno para los ciudadanos.

A lo mejor un partido como Vox se empeña en que sus votos valen una vicepresidencia.

Si Vox no quiere facilitarme mi investidura, tendrán que preguntarle a Vox si están dispuestos a votar junto con Podemos y PSOE.

¿Estaría dispuesto a modificar la Ley del Mar Menor?

No. No vamos a dar ningún paso atrás en la protección de nuestro Mar Menor.

¿Le preocupa el poder de Antelo para mandarle a la oposición si no acepta modificar o derogar la Ley del Mar Menor?

Me preocupa mucho. Quiero pedirle a los ciudadanos que hay que unir al voto, la amenaza de un gobierno sanchista propiciado por Vox está ahí. Tenemos que impedirlo y eso sólo es posible con un Gobierno de una mayoría fuerte del Partido Popular. Somos el único partido que de verdad le cerramos la puerta a un Gobierno de PSOE y Podemos, que es lo peor que puede pasarle a la Región de Murcia.

Abascal cree abanderar ahora la causa del PHN, según lo que dijo en su mitin.

La realidad es que el último PHN lo aprobó el PP, así como el Trasvase del Ebro, que derogó el PSOE. Y la última interconexión de cuencas hidrográficas la hizo el PP. Y en nuestro programa marco electoral, común para todas las comunidades, en materia de agua, nos comprometemos a garantizar el mantenimiento y aprovechamiento de todas las infraestructuras hídricas existentes. La más importante, precisamente, es el Trasvase Tajo-Segura.

Las goteras en El Rosell tras las lluvias de estos días han servido para que algunos pongan en duda su gestión en sanidad.

Durante la pandemia tomamos decisiones antes que el resto de España y somos una de las comunidades con menos tasa de letalidad. Se atendieron las cuestiones prioritarias durante dos años y medio y ahora tenemos que hacer un esfuerzo para atender las que fueron no prioritarias. Por eso he firmado un acuerdo con los representantes de la sanidad pública. Hoy tenemos 3.300 profesionales más y vamos a impulsar nuevas contrataciones. Nos hemos comprometido a impulsar una Ley de Salud con un plan de choque para rebajar las listas de espera. Además, ya tenemos un Plan Específico de Salud Mental.

Esta campaña se ha centrado mucho en los jóvenes. ¿Por qué no ha llegado a los jóvenes el Bono del Alquiler estatal?

Lo que han hecho el Gobierno central ha sido darnos un dinero y poner unos requisitos, sin preguntarnos, que son casi imposibles de cumplir. Uno de ellos es tener un contrato de trabajo estable, cuando muy pocos jóvenes lo tienen. Casi todos se quedaron fuera. Por eso desde la Región aprobamos unas ayudas al alquiler, con más presupuesto, y con menos requisitos.

¿Qué le parece la propuesta del PSOE de electrificar Chinchilla?

El PSOE está prometiendo todo aquello a lo que se podía haber comprometido durante los últimos cuatro años y no en campaña electoral. Yo estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero no tiene credibilidad porque no hay partida presupuestaria para ello.

¿Cuáles son sus retos para la próxima legislatura, si sale elegido presidente?

No son pocos, pero se centran en defender y proteger a nuestra gente, a la familia, que es el eje. Tenemos que garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y proteger a nuestros jóvenes y nuestros mayores. La Región de Murcia tiene que ser una tierra de oportunidades. No puede ser que un solo joven piense irse fuera obligado por formación, empleo o vivienda. La Región de Murcia es el mejor lugar del mundo para vivir, pero todavía puede ser mucho mejor.

¿Y seguirá bajando impuestos?

La economía es otro de los retos. Sí que se pueden bajar más impuestos. Hay capacidad de seguir así.

Estamos conociendo noticias sobre irregularidades en las votaciones por correo. Podría haber un caso en Mazarrón. ¿Hay motivos para preocuparse?

Tenemos que generar confianza a las personas. Nuestro sistema democrático funciona y tiene garantías, pero eso no quita que haya delincuentes que puedan utilizar trampas. Y para eso está la Justicia.

Se ha mostrado a favor de la biprovincialidad en alguna ocasión. Entre o no MC Regional en la Asamblea, ¿tratará de impulsar esta iniciativa?

Veo la biprovincialidad de la Región de Murcia como algo positivo sobre lo que estoy dispuesto a hablar, pero sin populismos. No hay soluciones fáciles para problemas complejos.

¿Salió reforzado del debate del viernes pasado, que no se pudo ni finalizar?

Todos vimos lo que pasó. Los radicalismos y los circos no son buenos para una democracia. Los debates son buenos para una campaña pero los extremismos dejaron a los murcianos sin medio debate. A mí lo que me preocupa es que estos extremistas, que no cumplen la ley cuando no les gusta o que desacatan las resoluciones judiciales cuando no están de acuerdo con los jueces, sean los que gobiernan España y sean los socios preferentes de Pedro Sánchez y del PSOE. Frente a esto hacen falta gobiernos del Partido Popular y gobiernos con esa mayoría suficiente. Digo esto porque la única alternativa de que yo sea presidente de la Región de Murcia es que lo sean estos: el PSOE de Pedro Sánchez con los radicales y extremistas.

¿Qué plazas va a mirar este domingo especialmente?

Yo las miro todas. Además, comienzo la jornada electoral desde primera hora de la mañana. Me gusta estar informado desde la participación de todos los municipios a cuántos interventores y apoderados hay, si va todo sin incidencias. Cuando empieza el recuento, intento compaginar, además del autonómico, el de todos los municipios. Me acuerdo entonces de todos mis compañeros que se presentan a las alcaldías. Espero que sea un día de alegría para todos ellos.