A escasas hora de dar por terminada la campaña electoral, la portavoz de Ciutadans en el Congreso, Inés Arrimadas, ha viajado a Barcelona para intentar dar un último empujón a la candidatura de Anna Grau, a la que las encuestas sitúan lejos de conseguir entrar en el futuro ayuntamiento de la ciudad. De hecho, el último sondeo de 'The Adelaide Review' otorga solo un 1% de votos a Ciutadans, cuando el mínimo para conseguir representación está en el 5%. En una atención a los medios en la plaza Universitat de Barcelona, Arrimadas ha asegurado que Cs es el "único voto constitucionalista seguro" porque "nunca ha entregado Cataluña al separatismo", una crítica que ha dirigido al PSOE pero también al PP, quien en estas elecciones ha hecho reiteradas llamadas al voto útil.

Así, la dirigente naranja ha reprochado a Alberto Nuñez Feijóo y a Daniel Sirera que hablaran de "estado plurinacional" y ha asegurado que Cs "sigue siendo un partido imprescindible, que ha roto moldes y mantras" y que "jamás se entregará al independentismo". En un mensaje acompañada de la plana mayor del partido en Catalunya, quién lideró la formación durante el 'procés' ha apelado a aquellos votantes que les dieron la victoria en 2017 a que "hagan un último esfuerzo" y sean "valientes" para "cambiar las cosas". Preguntada por sus planes de futuro de cara a las próximas elecciones generales programadas para diciembre, Arrimadas ha desvinculado los resultados de este domingo de su decisión de presentarse o no a estos comicios.

También con un mensaje similar se han expresado tanto Carlos Carrizosa como Anna Grau, que se han mostrado convencidos de que conseguirán representación en el pleno municipal. Carrizosa, como líder del partido en Cataluña, ha reconocido el mal estado y los "vaivenes" de la marca naranja, pero ha asegurado que no se rendirán "nunca". Por su parte, Grau ha pedido un "último empujón" a sus fieles y ha asegurado, como ha hecho varias veces esta campaña, que "Cataluña no será normal hasta que tenga una alcaldesa y una presidenta de Ciutadans". La elección de plaza Universidad como emplazamiento de la convocatoria no ha sido aleatorio, ya que Grau ha querido contraponer la imagen de "paz" que había en plaza esta mañana con las manifestaciones de Desokupa y de sus contrarios de este jueves por la noche.

Tras las declaraciones, Arrimadas, Carrizosa y Grau se han desplazado andando hasta la sede del partido donde han celebrado una reunión con todo el equipo de campaña para hacer piña de cara a la jornada electoral del domingo. También estaban presentes cara conocidas del partido como el diputado Nacho Martín Blanco, que no había participado aún en la campaña de Grau, así como también los parlamentarios Marina Bravo -número tres de la candidatura- y Joan García o la exdiputada Noemí de la Calle. Los naranjas cierran campaña esta noche en la sala DECODE de la calle Aribau, aunque lo harán sin la presencia de Arrimadas, que volverá a Madrid para participar en el acto final de la campaña de Begoña Villacís como candidata en el ayuntamiento de la capital española y de Aruca Gómez a la presidencia de la comunidad.