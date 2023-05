Compañeros y vecinos la recibieron entre aplausos y la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, compareció este viernes para defender su inocencia y sin responder preguntas. Acompañada por su equipo de gobierno, entre otros el concejal de urbanismo, Antonio García Leyva, también señalado por el juzgado de instrucción número 5 de Granada, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que los imputen junto al diputado andaluz y secretario de Organización, Noel López, aforado ante la justicia ordinaria, como "inductores" de un delito de detención ilegal de la concejal Vanessa Romero. "No hay ni una sola prueba ni indicio que nos incrimine a ninguno de los tres, no hay nada que nos criminalice", proclamó. Linares es la candidata del PSOE en Maracena (22.000 habitantes, Granada) el próximo domingo.

"A la ciudadanía, máxima tranquilidad, transparencia, serenidad. Soy totalmente inocente", defendió a apenas dos días de que sus vecinos voten el domingo. "No tengo ninguna vinculación con la tragedia y máxima colaboración con la justicia, declararé porque hasta ahora no he podido hablar. Fui yo la que en el ,minuto uno hablé con la Guardia Civil y dije todo lo que había, donde lo había visto y lo llamé para tratar de ayudar en su detención", desveló Linares. La alcaldesa aseguró tras el secuestro de su compañera de filas Vanessa Romero el pasado 21 de febrero, en una comparecencia entre lágrimas, que la última vez que vio al presunto secuestrador y entonces su pareja fue la noche antes a los hechos por videoconferencia. El auto deja claro que la investigación policial demostró que se vio con su pareja el mismo día de los hechos, a las 12.28 horas, en un encuentro captado por una cámara de seguridad, que duró unos seis minutos. Fue ella, dice el auto, quien avisó a su entonces novio de que la víctima se había liberado y lo buscaba la Guardia Civil. Después, sobre las dos de la tarde, trató de nuevo de contactar con él por teléfono. Ahora asegura que lo hizo para colaborar en su detención.

La alcaldesa ha señalado que le resulta "muy extraño" y le llama "enormemente la atención" que después de tres meses de prorrogar un sumario a dos días de las elecciones municipales se haya abierto. "Me parece increíble. Solo va a conseguir perturbar y alterar el resultado de las elecciones", lamentó. "Cuando todo esté aclarado quién nos va a devolver unas elecciones limpias, la imagen manchada y el daño vertido contra nosotros. Eso no lo vamos a poder recuperar", dijo visiblemente afectada por todo lo que está ocurriendo.

Linares ha dejado claro que no están "ni imputados ni investigados", aunque el juzgado ha remitido el caso al TSJA pidiendo que los llame para tomarles testimonios con indicios que el auto considera "sólidos" de su presunta implicación en el secuestro. "Toda la acusación que se está vertiendo sobre nosotros está cogida por la acusación que ha hecho la que fue mi pareja en su momento, que ella misma reconoce que tiene un trastorno bipolar y estamos haciéndole caso", aseguró la candidata socialista. El novio de la alcaldesa, Pedro Gómez, sigue en prisión provisional y ella aseguró que "no hay que darle crédito" porque todo es una estrategia para tratar de salir de la cárcel.

El detenido como responsable del secuestro aseguró en su declaración que fue Noel López, secretario de Organización del PSOE-A, junto a la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, quienes lo alentaron a darle "un susto" a la concejal secuestrada porque como él tenía una enfermedad mental no iba a pasarle nada. Declara además que tras esta acción hay un presunta trama urbanística, lo que coincide con la versión de la víctima que llevaba una documentación sobre convenios del ayuntamiento en el maletero del vehículo cuando fue secuestrada.

"A la oposición y al PP, menos acusaciones y menos falsedades y que no pretendan ganar en los juzgaos lo que no consiguen ganar en las urnas", se despidió la alcaldesa sin permitir preguntas de los numerosos medios de comunicación congregados en Maracena. El PSOE andaluz no ha actuado de momento y Linares será candidata el próximo domingo.