"La señora (Roberta) Metsola (presidenta del Parlamento Europeo) fue informada inmediatamente de la detención, le pedimos que actuara para defender mi inmunidad. Hasta ahora no lo ha hecho. Y eso es una situación también muy lamentable que deja al Parlamento Europeo en muy mal lugar". Tan solo unas horas después de ser detenida en Barcelona y quedar en libertad provisional pero citada para declarar el 24 de abril, acusada de desobediencia por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la 'exconsellera' de educación de la Generalitat y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, ha arremetido contra la presidenta del Parlamento Europeo por no atender inmediatamente su petición de defender su inmunidad parlamentaria.

Lo ha hecho a escasos metros del hemiciclo de la Eurocámara que este jueves celebra un minipleno y al que entrado arropada por Carles Puigdemont y Toni Comín. Minutos antes, y previa a su entrada en el plenario, eurodiputados de distintos grupos se han acercado a saludarla para mostrarle su apoyo. Lo han hecho desde los eurodiputados de ERC, Jordi Solé y Diana Riba, hasta Ana Miranda (BNG), la ecologista francesa Karima Dalli, o la irlandesa Clare Daly. “Quiero agradecer mucho a todos los compañeros europarlamentarios que me han apoyado en esta situación tan irregular de un eurodiputado siendo detenido dentro de un país de la Unión. Ayer volví a Barcelona y cuando hacía poco rato que estaba allí me detuvieron y me pusieron a disposición judicial, donde pasé el resto de la tarde y noche hasta que finalmente me dejaron en libertad”, ha explicado desde la sede del Europarlamento.

Ponsatí, que ha vuelto a calificar su detención de “ilegal”, ha anunciado que llevarán el caso ante “las instancias que correspondan” y ha ironizado sobre la citación del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para que acuda a declarar el próximo 24 de abril. “Hay un juez en Madrid que tiene muchas ganas de hablar conmigo. Yo no tengo especiales ganas de hablar con ningún juez. Y ya hablaremos de lo que pasará dentro de algunos días, tenemos que hacer muchas cosas antes”, ha dicho sin aclarar si acudirá a declarar.