"Volver atrás pensamos que es una traición del movimiento feminista". Con esta contundencia, la coportavoz de Podemos Alejandra Jacinto ha tachado el movimiento que ejecutará este martes el PSOE al impulsar en el Congreso su proposición de ley para reformar el 'solo sí es sí' con el apoyo del PP y con la abstención, como mínimo, de Vox. La dirigente morada ha asegurado que los socialistas no quieren sentarse a negociar y ha criticado duramente que se vaya a producir un retroceso al regresar al Código Penal de La Manada.

Este martes, en el Congreso de los Diputados se escenificará la ruptura total entre los dos partidos del Gobierno de coalición tras meses de infructuosos intentos por alcanzar un acuerdo para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Sobre esa "vergonzosa votación", Jacinto ha lamentado que "el PSOE haya cedido a las presiones y que esté dispuesto a modificar la ley para volver al Código Penal de La Manada".

"Espero no ver esa foto de la vergüenza de que el PSOE se alinee con el PP y los antifeministas", ha sentenciado, mostrándose optimista ante la posibilidad de que los socialistas acaben dando un giro de guion en el último minuto. Sin embargo, segundos después, ha desvelado que no hay conversaciones abiertas y que sus socios les han trasladado su negativa a reabrir las conversaciones. Así, ha hecho un último llamamiento para que "vuelvan al que fue el acuerdo del gobierno que es leyes para proteger a las mujeres y no para desprotegerla". No obstante, fuentes de la dirección se muestran escépticos ante esta posibilidad.

Los morados consideran que la imagen del PSOE votando la aceptación a trámite con el PP y sin el respaldo de la mayoría de socios habituales de la coalición podría pasarles factura en las urnas. ERC y EH Bildu, por ejemplo, ya han avisado de que no respaldarán ninguna iniciativa que no cuente con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

Sin ruptura

Al igual que ha hecho Sánchez en los últimos días afirmando que el Gobierno de coalición no se romperá pese a este choque de calado, Jacinto ha dejado claro que Unidas Podemos no se saldrá del Ejecutivo. "Votaciones como las que se pueden producir mañana justifican más que nunca la necesidad de que Podemos esté en el Gobierno", ha sentenciado. En la misma línea, ha señalado que "habría muchas voces que se alegrarían de que el Gobierno de coalición se rompiera, pero la mala noticia es que se va a mantener".