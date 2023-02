La negociación entre los socios del Gobierno para reformar la ley del 'solo sí es sí' continúa encallada y sin atisbo de acuerdo. "Están siendo días muy difíciles", ha reconocido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha denunciado que está existiendo "mucha presión" por volver al modelo anterior de la violencia y la intimidación y ha advertido de que Unidas Podemos no permitirá que se altere el consentimiento.

"El consentimiento no se toca", ha incidido Montero en el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', en el que ha denunciado que no se haya puesto encima de la mesa ninguna propuesta de reformulación del Código Penal que no constituya una vuelta al modelo anterior en el que las víctimas tenían que demostrar cuánto se habían resistido ante un tribunal.

"Están siendo días muy difíciles porque hay mucha presión para volver al modelo anterior. (...) La ley está bien hecha y nadie es capaz de hacer una propuesta concreta que no signifique volver al modelo anterior", ha destacado.

Montero ha asegurado que en Unidas Podemos están "dispuestas a reformar la ley" y a "aceptar las condiciones que el socio mayoritario del Gobierno necesita para salir unidas para hacer frente juntas como Gobierno a esta ofensiva contra la ley", que también es, ha dicho, una ofensiva contra el Ejecutivo.

Ahora bien, ha dejado claro que no van a ceder a la hora de tocar el consentimiento porque es una conquista del feminismo.

"No nos vamos a rendir"

Junto al equipo de Igualdad, la líder de Unidas Podemos Ione Belarra ha aprovechado el acto de este domingo para advertir que no van a tirar la toalla.

"No podemos olvidar que el objetivo de estos ataques y de esta operación es que nos rindamos. (...) Lo más fácil es rendirse, claudicar, que nos cansemos. Este acto es para decirles que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir peleando para defender todos los avances feministas y sociales de este Gobierno. De la mano, juntas, demostrando que sí se puede", ha incidido.

"Sólo podemos vencer porque esta lucha es por la vida, por la nuestra y también por la de nuestras hijas y por eso estamos aquí y vamos a seguir aquí", ha añadido.

Belarra, que no ha mencionado al PSOE ni en una ocasión durante su discurso, ha hablado de una "ofensiva" para volver al anterior modelo del Código Penal, basado en la violencia y la intimidación, ofensiva que ha atribuido al Partido Popular en exclusiva, a pesar de que los socialistas pretenden recuperar estas cuestiones como definitorias de un delito agravado de agresión sexual.

La líder de la formación morada ha asegurado que su partido no consentirá "ni media lección" de los populares porque, ha dicho, "no tienen ninguna credibilidad" tras haber abierto las puertas de la "gobernabilidad" a la extrema derecha: "En realidad estas rebajas de penas les dan exactamente igual, lo que querían era volver al modelo anterior, que las mujeres tengamos que demostrar que nos resistimos lo suficiente, que cerramos bien las piernas, a ver si somos unas frescas que nos vamos con cualquiera y después nos arrepentimos: eso es lo que quieren que demostremos en un juicio. No lo vamos a permitir, les vamos a parar los pies", ha denunciado.

A su juicio, los ataques contra la ley del 'solo sí es sí' tienen su "origen en que las derechas de este país tienen un ADN antidemocrático por el cual no respetan las reglas del juego democrático" y "no soportan haber perdido las elecciones". "Defender el sólo sí es sí (...) es respetar lo que se votó en las urnas", ha subrayado.

Belarra también ha querido dedicar un mensaje a la judicatura, a quien ha recordado "que en un sistema democrático en el Congreso la mayoría democrática hace las leyes y los jueces las aplican, no las retuercen".