Por segunda vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ignorado la denuncias realizadas contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, por sus manifestaciones contra los partidos de izquierda y el PCE en particular, al que comparó con los nazis en una entrevista publicada el pasado mes de junio.

Considera que sus manifestaciones no son más que un "uso legítimo de un derecho fundamental", según la resolución firmada por el promotor sustituto Santiago Senent a la que ha tenido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio.

Y es la segunda vez que ocurre, ya en abril de 2021, la Comisión Disciplinaria del CGPJ rechazó incoar un expediente disciplinario a este magistrado por la misma razón, tras ser denunciado por manifestar en un programa de televisión que "la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista (...) forma parte del Gobierno". En otras manifestaciones públicas se ha mostrado contrario a la exhumación de Franco y también criticó la Ley de Memoria Histórica.

En su denuncia del pasado 7 de junio, el Foro de Abogadas y abogados de Izquierdas-Red de abogadas y abogados Demócratas (FAI-RADE) apuntó hasta cuatro posibles conductas que habría cometido Concepción y que están tipificadas como muy graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que pueden conllevar la suspensión, el traslado forzoso e incluso la separación de la carrera.

Provocación de enfrentamientos graves

Una de ellas es la regulada en el artículo 417.3 de la ley, por la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional.

También le atribuyen la regulada en el artículo 418.3: dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición. Por otra parte, le acusa también de falta de desconsideración a los ciudadanos y de incumplimiento reiterado en el ejercicio de sus legítimas competencias.

Como respuesta a todo ello, y tras analizar uno los requisitos para cada una de las infracciones señaladas, el CGPJ se limita a concluir que las manifestaciones de Concepción , que vertió en el Diario de Burgos, "no son subsumibles en los tipos disciplinarias descritos" y , más bien al contrario "se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión del que también goza" el denunciado.

Pueden ser inoportunas

Sus palabras "podrán gustar más o menos" añade la resolución del Consejo, y como toda opinión, "podrá ser considerada oportuna o inoportuna", pero en tanto no se encuentran prohibidas, al no acomodarse a ninguna de las infracciones apuntadas no pueden dar lugar a expediente disciplinario alguno.

Para los denunciantes, sin embargo, las declaraciones de Concepción deben ser motivo de reproche disciplinario porque se realizaron no como ciudadano que opina en uso de su libertad de expresión sobre cualquier tema, sino en ejercicio de sus funciones como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En la entrevista analiza la renovación del CGPJ, la remodelación del Palacio de Justicia, las polémicas entre las Audiencias Provinciales y el TSJ, la organización de las sedes judiciales de forma descentralizada, su propio mandato, los atascos en la tramitación de expedientes judiciales, sus reivindicaciones en cuanto a plantilla judicial etc., es decir asuntos relacionados con su función.

"La libertad de expresión de un magistrado no puede amparar tal ataque a los cimientos de nuestra democracia plural y diversa en lo político y lo ideológico", decía también la denuncia, para subrayar que "no puede considerarse libertad de expresión", desde una posición institucional dentro del Poder Judicial, faltar a la verdad e injuriar y calumniar a toda una organización política que además fue pieza clave en la lucha por la Democracia de nuestro país".

Tras la publicación de la entrevista, la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, también solicitó al presidente del órgano, Carlos Lesmes, que tomara "medidas gubernativas y disciplinarias" contra Concepción, si bien su petición no ha tenido finalmente consecuencias.