Mariano Rajoy ha vuelto este lunes al Congreso, para declarar en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, en la que supuestamente se usó el Ministerio del Interior para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. El expresidente ha entrado en la sala de la Cámara baja acompañado por su exministra Ana Pastor; la actual portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, y el responsable de Participación del PP, Jaime de Olano.

El primer portavoz en interrogar a Rajoy ha sido Felipe Sicilia, diputado del PSOE. El careo ha sido bronco, con varias llamadas al orden de la presidenta de la comisión, Isaura Leal, también socialista. El exjefe del Ejecutivo ha negado haber tenido nunca conocimiento sobre esa presunta operación realizada con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha asegurado que nunca ha comentado este asunto con su exsecretaria general en el PP, María Dolores de Cospedal, y ha defendido la inocencia del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Rajoy ha hecho estas declaraciones pese a que hay audios revelados en 2018 en los que se escucha el contenido de una reunión de Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo, al tanto de la 'Kitchen', y también después de que el propio Fernández Díaz apuntara de manera implícita al propio Rajoy como responsable de esa operación parapolicial, que discurrió entre 2013 y 2015. El exministro presentó un recurso contra la decisión "precipitada" del juez Manuel García-Castellón de concluir la investigación y consideró "simplista y fácil encapsular" las responsabilidades de la 'Kitchen' solo en el Ministerio del Interior.

El expresidente también ha querido dejar claro que, pese a lo dicho por el propio Villarejo, él no no lo ha visto nunca. "No conozco al señor VIllarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje", ha afirmado.

"El señor [Luis] Bárcenas y el señor [José Manuel] Villarejo tiene problemas serios en los tribunales y se defienden como estiman oportuno y conveniente y, como tienen el derecho a mentir, dicen lo que quieren", ha respondido. "Un buen procedimiento para defenderse es atacar a los demás", ha llegado a decir ante el interrogatorio de Sofía Castañón, de Unidas Podemos. De hecho, el expolicía ha insistido este mismo lunes en que el expresidente estaba al tanto del dispositivo de la 'kitchen'. "Nadie puede creerse que el señor Rajoy no estaba detrás de esas operaciones", ha declarado a su entrada en la Audiencia Nacional.

En el turno con la diputada de Podemos, Rajoy ha recordado que Villarejo también tiene hemeroteca sobre la financiación del partido morado, en referencia al llamado 'informe PISA', por Pablo Iglesias S. A., con el que se intentó deslegitimar a los morados. "A ver a quién vamos a legitimar...", le ha lanzado a Castañón para restar valor a las declaraciones del excomisario.

La financiación irregular

Tanto el portavoz socialista como también después Gabriel Rufián (ERC) han hecho varias referencias a la corrupción del PP y a su financiación irregular. Rajoy ha afirmado que el PP "no ha sido condenado por la caja b, ni por el caso de los ordenadores [de Bárcenas] ni por cobrar sobresueldos". "Conviene, si somos demócratas, que afirmemos y que interioricemos que hay algo muy importante, que es el derecho a la presunción de inocencia", ha declarado Rajoy, que ha recordado que la única sentencia que ha condenado al PP fue como "partícipe a título lucrativo" [por los actos electorales que la red Gürtel pagó a los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo], que "exige que el condenado desconozca ese hecho", en este caso el uso de dinero negro. Sin embargo, hay ya dos sentencias que han declarado acreditada la existencia de la caja b de los conservadores: la sentencia de la primera época de la Gürtel y la de los 'papeles' de Bárcenas sobre las obras en la sede.

El PP ve una "causa general"

En la sesión también ha tomado la palabra la portavoz del PP. Gamarra ha acusado al Gobierno y sus socios parlamentarios de fomentar una "causa general" contra su formación y buscar su "desgaste". "Lamento que usted, que ha presidido el Gobierno de España tenga que comparecer en esta comisión", ha señalado dirigiéndose a Rajoy.

La operación Kitchen está ahora mismo siendo investigada por la Audiencia Nacional. El juez ha cerrado la instrucción aunque la decisión no es firme al haber sido recurrida. Por ahora han sido procesados el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado entonces, Francisco Martínez.

La declaración de Rajoy pone el broche final a una comisión que comenzó el pasado 17 de marzo y por la que han pasado casi cuarenta comparecientes, entre ellos Bárcenas, y también exdirigentes como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, ambos procesados en la Audiencia Nacional.

Tras Rajoy, la comisión cerrará sus puertas y los grupos tendrán un plazo para presentar sus conclusiones e intentar acordar un dictamen antes de que termine el año. Previsiblemente y ya en 2022, ese dictamen se elevará al pleno del Congreso para su ratificación.