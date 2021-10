La sentencia dictada por la Audiencia Nacional que condena al PP como responsable civil en el pago por su extesorero, con más de un millón de euros en 'b', de las obras en su sede central en Madrid tampoco aclara quién estaba realmente tras el apunte "M.Rajoy" y otras menciones también presumiblemente atribuibles al exlíder del PP en los denominados 'papeles de Bárcenas'.

La resolución dada a conocer el jueves no hace mención expresa a las salidas en los citados papeles que pudieran vincularse al cobro de un sobresueldo, únicamente se citan en su conjunto para señalar que las "discordancias y errores" en estos documentos impiden darles una dar una validez total, si bien ello no quiere decir que no se pueda tener en cuenta este testimonio junto con el resto de la prueba. De hecho, de la ponderación de lo aparecido en estos papeles, junto con el análisis de los documentos de la obra incautados en la sede de Génova deriva la sentencia de dos años de cárcel impuesta a Bárcenas.

En todo caso, los apuntes referidos a "M.Rajoy" nunca han sido investigados a fondo dado que la cuantía total que arrojaban, ya que no se llegaría a superar los 120.00 euros anuales de cantidad defraudada que exige la ley para integrar un delito fiscal. Según el análisis realizado en su día por la UDEF sobre los apuntes el tal "Mariano" o "M.Rajoy" habría percibido un total de 163.507 euros entre 2003 y 2008.

La falta de un análisis completo la confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el abogado de la acusación popular ejercida por IU Juan Moreno, que recuerda el auto del juez instructor del caso, Pablo Ruz, que señalaba que las percepciones en dinero negro presuntamente cobradas por cargos del partido no se iban a investigar al no suponer, en principio, un ilícito en razón de su cuantía. "Eso lo tuvimos claro desde el principio", añade el letrado.

De hecho, un año después de que El País publicara las 456 anotaciones de la entonces presunta 'caja b' del PP y estas comenzaran a analizarse por la Audiencia Nacional, el juez Ruz había comprobado la veracidad de más de medio centenar de los apuntes, descartando los que consideró prescritos. El propio Rajoy dio veracidad a alguno de los apuntes cuando, tras hacerse públicos matizó que todo lo que se refería a él y a otros compañeros que figuraban en los papeles "no es cierto salvo alguna cosa".

Análisis aún pendiente en la Audiencia

Otra cuestión que aún anda pendiente de concretarse en el Juzgado Central de Instrucción número 5, hoy con el juez Santiago Pedraz al frente, es si finalmente puede deducirse de ellos la existencia de donaciones de empresarios con carácter finalista que den lugar a otro juicio y una eventual nueva condena para el partido liderado por Pablo Casado.

Otra razón por la que quizá aún no exista una verdad judicial sobre los apuntes que se relacionan con Rajoy puede encontrarse en las dificultades que encontró el responsable de la investigación en la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía, Manuel Morocho. Así lo relató él mismo ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que investiga si el PP torpedeó sus pesquisas mediante la denominada 'operación Kitchen', presuntamente organizada entre otros por el comisario José Manuel Villarejo para robar documentos a Bárcenas.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja el pasado 6 de junio, Morocho expuso a los diputados que sus jefes en la Policía le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habían cobrado de la 'caja b'. También le ordenaron que eliminara de otro oficio policial el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, cuyo nombre también fue ‘borrado’ por ser titular de una cuenta implicada en el caso por orden de sus superiores.

No obstante, lo importante a efectos jurídicos es el informe que en su día Morocho envió al juez Ruz y en el que aseguraba que el entonces presidente del Gobierno había recibido 163.507 euros de la 'caja b' del partido. Bárcenas reconoció dichos apuntes durante su confesión en el juicio por el que acaba de ser condenado a dos años más de prisión.

Sin embargo, en los 130 folios de dicho informe solo aparece en una ocasión el nombre de "Rajoy"; y era para transcribir uno de los apuntes de 2004, que decía, de forma literal: "Mariano Rajoy 2º Trimestre". También se transcribe el apunte: "Trajs. Mariano", sin identificar a nadie en concreto, según publicó el diario La Razón.

Sin alusiones en la sentencia

Todo este historial de la investigación no aparece, sin embargo, reflejado en la sentencia conocida este jueves, en la que se argumenta sobre la veracidad o no de los papeles del extesorero, y ello porque el apunte "M.Rajoy" solo es uno de los tantos extraídos de lo que Bárcenas vino a llamar "contabilidad extracontable".

Así, concluye que "las discordancias y errores de los documentos aportados como 'papeles de Bárcenas', expuestos de manera clara por los peritos citados (...) y la falta de explicación o explicación contradictoria o poco lógica del acusado Bárcenas a algunos de los apuntes y saldos por los que ha sido interrogado, impide dar una validez total al conjunto de tales documentos y al testimonio de aquel, aun habiendo reconocido los hechos por los que le acusa el Ministerio Fiscal".