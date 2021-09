José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se calzó la frase-escudo de Jordi Pujol para no responder si va a presentarse a las primarias para presidir el partido en su comunidad: "Ahora no toca". En una entrevista en la Cadena Ser el lunes por la noche, Almeida no quiso aclarar si está dispuesto a echar un pulso a su compañera y presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada anunció su voluntad de coger las riendas del PP madrileño. El actual jefe de filas es Pío García-Escudero, que asumió esa responsabilidad tras la salida precipitada de Cristina Cifuentes en 2018.

Este martes, el alcalde no quiso deshacer el entuerto y, tras participar en un acto al que también asistieron Ayuso y el presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que ya aclarará qué hace "cuando se acerque el congreso". Según fuentes de la dirección, el cónclave se celebrará antes de que acabe el primer semestre del 2022.

Varios dirigentes del partido consideraban que la elección sería un paseo para Ayuso, sobre todo después de su arrolladora victoria el 4 de mayo en las elecciones autonómicas. De hecho, tras aquel triunfo, el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, mostró su apoyo a que la presidenta asumiera también ese cargo en el PP madrileño y se interpretó como que no tendría rival. Ante el giro de guion, Casado dijo que ambos son dos "militantes de mucho peso".