El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes "no normalizar" el recibir cartas con amenazas y balas en su interior y ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio", por lo que ha insistido en "no blanquear a la extrema derecha".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que le parece "muy triste" que se ponga en duda la veracidad de la misiva, como hizo la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el debate electoral. "No han vivido lo que es el cultivo de la amenaza y si lo han vivido no ha sido de la manera que les ha dejado la huella necesaria", ha dicho.

A su juicio, "no se puede relativizar" y "blanquear a la extrema derecha" ni a sus "discursos violento". "Me parece que hay un mínimo que exigir", ha defendido Marlaska, quien ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio".

Preguntado por si hay riesgo de aumento de la violencia de la extrema derecha, el ministro ha señalado que no existe el "riesgo cero" y que sus servicios de información han señalado que éste "no se ha incrementado de forma llamativa o preocupante".