Nabody, la niña inmigrante de dos años que permanecía en la unidad de medicina intensiva del hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria en estado crítico tras recuperarse de una parada cardiorrespiratoria al llegar a la isla, ha fallecido finalmente este domingo en el centro médico, según han confirmado a Efe sus responsables.

La pequeña, originaria de Mali, había sobrevivido desde que el martes sanitarios de Cruz Roja consiguieran reanimarla en el muelle de Arguineguín, al que la condujo una embarcación de Salvamento Marítimo que la rescató de una patera en que viajaban en total ocho niños, dos de ellos graves, pero no ha podido superar los daños que sufría su organismo y ha acabado muriendo menos de una semana después.

Un tiempo durante el que nunca pudo abandonar la unidad de vigilancia intensiva, debido a que permaneció siempre en estado crítico y bajo observación. Los esfuerzos del personal sanitario que velaba por ella y que no abandonó la esperanza de salvarla hasta el fin no han impedido, en cualquier caso, que este domingo llegara su fin, en circunstancias sobre las cuales no se han facilitado detalles.

La muerte de la pequeña ha hecho aumentar hasta 19 el número de personas inmigrantes que han fallecido tratando de alcanzar un nuevo país en la ruta canaria en lo que va de 2021, teniendo en cuenta solo aquellos de los que se tiene constancia en las islas, bien porque acabaron sus días ya en tierra, porque hallaron sus cadáveres en las pateras o porque sus compañeros de travesía han manifestado que perecieron en el mar.

Mejor suerte que Nabody ha tenido otro niño algo más mayor que fue ingresado también grave junto a ella pero que el sábado pudo ser trasladado ya a planta, según anunció el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil mediante un comunicado. El mismo día un hombre que llegó grave salió igualmente de cuidados intensivos, donde quedó, por contra, otro varón adulto que hasta el momento no ha podido abandonarlos.

El Complejo Hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria acoge actualmente a 19 inmigrantes procedentes de dos pateras arribadas esta semana a la isla que están en planta, 11 menores y 8 adultos, además de al hombre que sigue en cuidados intensivos, conforme a los últimos datos ofrecidos por sus responsables.

"Un aldabonazo a la conciencia de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en las redes sociales a la muerte de Nabody, la niña maliense de 2 años que llegó el martes a Canarias en patera, y ha asegurado que este trágico suceso es "un aldabonazo a la conciencia de todos". "No hay palabras para describir tanto dolor. Gracias, de corazón, a quienes han luchado hasta el final por salvar su vida. Es un aldabonazo en la conciencia de todos nosotros. Nabody tenía 24 meses", publicaba Sánchez en su perfil de Twitter.

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha vuelto a insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo en inmigración tras la trágica muerte de Nabody, un hecho que ha calificado de "desgarrador".

Casado ha realizado estas manifestaciones a través de su perfil de Twitter y ha recordado que hace cinco meses, desde Arguineguín, ya le pidió al Gobierno ese acuerdo. "Hay que afrontar este drama sin buenismos ni radicalismos, con control eficaz de fronteras y cooperación con los países de origen", incide el líder de los populares.