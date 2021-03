El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado ante el juez que investiga la gestión de partido que él no hizo una factura "ad hoc" para justificar un pago de Neurona de 26.200 euros, sino que la elaboró antes de que se la pidiera el banco, y ha entregado documentos para justificar sus trabajos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha tomado declaración este lunes, durante aproximadamente una hora, a Monedero como investigado a raíz del informe policial que le señala como posible autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona, contratada para las elecciones de abril de 2019. Fuentes jurídicas han precisado que Monedero se ha desvinculado de la relación entre Podemos y Neurona, sobre la que las acusaciones no han podido preguntarle porque se ha negado a contestar a sus preguntas.

A la salida de los juzgados, Monedero, que ha levantado la mano y ha gritado "sí se puede", ha recriminado que no le hubieran reclamado documentos meses antes, en referencia al hecho de que el magistrado abriera en septiembre de 2020 una pieza separada que mantuvo secreta hasta el pasado mes de febrero y en la que se enmarca el informe policial. Ha detallado que, de haber sido así, "el juicio de hoy no habría tenido lugar" y ha asegurado que ha demostrado que la factura no la hizo cuando se la pidió el banco, sino antes, como queda reflejado en unos correos electrónicos que ha aportado al juzgado. "Por tanto, el argumento de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) se invalida", ha añadido, tras reconocer que el banco "tenía la obligación" de pedir factura si se hace un ingreso del extranjero de más de 10.000 euros.

Monedero ha aportado también correos que justifican los vuelos que compró en Iberia para viajar a otros países para hacer los trabajos de consultoría que se investigan.

El cofundador de Podemos ha hecho hincapié en que él no ostenta actualmente ningún cargo ni se presenta "a nada", a pesar de lo cual ha "protagonizado portadas otra vez, porque parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llamamos la guerra judicial". "Solo quiero decir que si alguien piensa que nos va a meter el miedo, se equivoca radicalmente. Esta fuerza política nació de la calle, nació del 15M y no le tiene miedo ni a banqueros ni a fondos buitres ni a poderosos", ha asegurado y ha mantenido que "si cada vez que surge un liderazgo vamos atener que desfilar por los juzgados, se está haciendo trampa en la democracia".

Por su parte, la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, ha destacado que Monedero "se ha justificado en que la factura se debe a un error de falta de conocimiento de cuestiones administrativas y judiciales", lo que considera "injustificable", y ha dicho que ahora hay que estudiar los documentos aportados por el investigado esta misma mañana, que se completarán con otras diligencias pendientes. Ha reconocido que Monedero se ha desvinculado de la relación entre Podemos y Neurona, pero "ha entrado en contradicciones, y la investigación tendrá que discurrir". "Monedero lleva más de veinte años trabajando como profesional y como administrador y socio único de dos sociedades limitadas, pero al juez le ha dicho que no tiene conocimientos suficientes para realizar una factura en Excel... Que cada uno saque sus propias conclusiones", ha añadido y ha criticado que Monedero no haya contestado a las acusaciones.

Vox va a presentar un recurso contra la reciente decisión del juzgado de abrir tres nuevos procedimientos sobre el partido y que se repartan en decanato, de manera que pueden recaer en órganos distintos, al considerar que el posible delito de financiación irregular debería ser investigado por un mismo juzgado. Desde la asociación de juristas Prolege también han lamentado que Monedero no haya contestado a las acusaciones para aclarar más detalles y que haya aportado documentos a las ocho de esta mañana, relatando que hizo la factura que se investiga si es falsa en su casa, por lo que contenía algún error. Por todo ello Prolege va a solicitar que Monedero vuelva a declarar en el juzgado, una vez que hayan podido estudiar esa documentación.

Antes de Juan Carlos Monedero, han declarado ante el magistrado como testigo José Miguel Almazán, representante legal de la empresa Yugen Media SL, que supuestamente suscribió con Podemos un contrato de prestación de servicios en febrero de 2019, y Erik Alfredo Guerrero Márquez, apodado el Colibrí, quien presuntamente redactó el contrato entre Neurona y la coalición Unidas Podemos para las elecciones de abril de 2019. Sin embargo, este lunes Guerrero ha asegurado que él no tiene "nada que ver con los contratos, ni con su redacción ni con su firma", porque sus funciones no lo contemplaban y ha mantenido que esta causa es una "guerra jurídica" contra Podemos.