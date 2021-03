La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decir "falsedades" por afirmar que ha convocado elecciones anticipadas en la región para adelantarse a una moción de censura de PSOE y Cs. Según ha argumentado, si la formación naranja hubiera querido impulsar esa iniciativa en Madrid contra el PP podría haberlo hecho, en vez de negarse como hizo siempre.

"Ayuso no ha podido decir más falsedades, no había ninguna moción de censura en Madrid. Si la hubiera habido, se habría presentado", ha declarado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press. En paralelo al adelanto de los comicios por parte de la presidenta madrileña --tras romper Cs sus acuerdos de gobierno con el PP en la Región de Murcia y el Ayuntamiento de la capital--, el PSOE y Más Madrid registraron en la Asamblea sendas mociones de censura contra ella.

Arrimadas considera que Díaz Ayuso -que ha destituido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y a todos los consejeros de Ciudadanos- "ha decidido romper un gobierno porque lo tenía ya pensado" y que el decreto de convocatoria de elecciones "lo tenía redactado desde hace mucho tiempo".

Por otro lado, la líder de la formación naranja ha indicado que este miércoles habló con los presidentes 'populares' de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los que Cs comparte los gobiernos autonómicos.

"Ellos tienen claro" que la ruptura de Ciudadanos con el PP en Murcia "se circunscribe a una situación muy concreta de la que ya no podíamos seguir siendo cómplices y que esto no ha afectado para nada a sus territorios", ha destacado. En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido "poner todo patas arriba en un gobierno que funcionaba muy bien", dejando "descabezadas consejerías muy importantes" ante la crisis del coronavirus, ha lamentado.

No apoyará la moción de Castilla y León

Además, Arrimadas ha confirmado este jueves que su partido no apoyará la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León, y ha dejado entrever que tampoco lo hará en ningún otro sitio, salvo en Murcia, donde la corrupción, en su opinión, es "insostenible".

"No tenemos ninguna intención para nada de que prospere ninguna moción de censura del PSOE ni en Castilla y León, ni en ningún otro sitio", ha subrayado Arrimadas, quien ha dicho no entender la convocatoria de elecciones en Madrid porque "lo que pase en Murcia no tiene que afectar al resto de España".