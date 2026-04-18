Manuel Benítez, Caja Rural del Sur: «Queremos ser un aliado estratégico para los emprendedores»

¿Cómo promueve Caja Rural del Sur el espíritu emprendedor?

Caja Rural del Sur promueve el espíritu emprendedor de autónomos y pymes a través de diferentes programas y servicios diseñados para apoyar su crecimiento y desarrollo profesional. Ponemos a su disposición una serie de productos para la financiación de sus actividades diarias y proyectos de emprendimiento. Contamos con líneas de financiación especialmente dirigidas a autónomos y pymes, ayudando a los emprendedores a encontrar las subvenciones que puedan ajustarse a sus necesidades.

Desde Caja Rural del Sur queremos ser un aliado estratégico para los emprendedores, ofreciendo soluciones financieras y apoyo en todo el proceso de crecimiento empresarial.

¿En qué consiste el Programa Proyecta Empresa?

Este programa es un conjunto de herramientas y servicios diseñados para ayudar a los emprendedores y autónomos a desarrollar y consolidar sus negocios. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones de financiación y contamos con herramientas y servicios digitales para ver la evolución de la empresa en tiempo real. Los emprendedores pueden beneficiarse de condiciones exclusivas, reflejando la dedicación de Caja Rural del Sur hacia la satisfacción del cliente.

Contamos con una amplia red de más de 300 oficinas repartidas entre Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz, Madrid y Portugal. Me gustaría destacar que, en la provincia de Córdoba, tenemos 49 oficinas ubicadas en la mayor parte de municipios, de las cuales 13 están en la capital.

«El avance de los desarrollos tecnológicos ha abierto grandes oportunidades de negocio»

La tecnología también ha revolucionado el ecosistema emprendedor. ¿De qué herramientas y servicios digitales disponen los profesionales?

Disponemos de un amplio abanico de productos y servicios digitales. Desde nuestra plataforma Ruralvía podrán llevar un control inmediato de su negocio: correspondencia virtual, que le permite consultar en cualquier momento y lugar, gestión de sus operaciones de cobros y pagos, tpv virtual, facilitando la recepción de pagos a través de internet. También me gustaría destacar el servicio de buscador de subvenciones y ayudas, muy importantes para los nuevos emprendedores, ajustando aquellas que más se ajusten a su perfil de actividad.

El avance de los desarrollos tecnológicos ha abierto grandes oportunidades de negocio y en Caja Rural del Sur, queremos seguir siendo un referente para el colectivo de autónomos y pymes, poniendo a su disposición herramientas digitales que favorezcan su operativa diaria.

¿Qué consejo le daría a aquellas personas que han decidido emprender?

Desde mi punto de vista es fundamental que su ‘plan de negocios’ sea realista, analizando en profundidad la situación del mercado en el que se van a implantar. Otro aspecto que aconsejaría es que ‘piensen en el cliente’. No vamos a vender lo que queremos, venderemos lo que la gente nos quiera comprar. Por mi experiencia con este colectivo de profesionales destacaría como un aspecto esencial que se ‘dediquen al negocio que les motive y les apasione’, dando tiempo a que su proyecto pueda alcanzar el éxito deseado. Las cosas no salen de un día para otro.