Josef Brocki: "50.000 empleos de IA sin cubrir en España y la razón es más simple de lo que parece"

En España hay miles de vacantes relacionadas con inteligencia artificial que no se cubren, mientras al mismo tiempo crece la sensación de incertidumbre entre los trabajadores. La paradoja es tecnológica y también es humana.

La idea de que la inteligencia artificial viene a quitarnos el trabajo se repite y se extiende. El dato del CIS, con más de la mitad de los españoles preocupados por el impacto de la IA en el empleo, no hace más que reforzar esa inquietud colectiva. Y en el terreno real, lo que ocurre dentro de las empresas es en realidad bastante más complejo.

Porque mientras aumenta el miedo, también crece la demanda. Hay compañías que llevan meses, incluso años, intentando cubrir posiciones relacionadas con datos, automatización o desarrollo de modelos de IA sin éxito. Josef Brocki, CEO de Evolve, plantea que “el problema no es que falte talento, es que el talento no encaja”.

El error de la pregunta que todos seguimos haciéndonos

La mayoría de las personas sigue preguntándose qué trabajos va a sustituir la inteligencia artificial, cuando la cuestión realmente útil, según el propio Brocki, es saber qué parte de nuestro trabajo puede ser sustituida y cuál no.

Todos los roles no desaparecen de golpe ni todos los sectores se transforman al mismo ritmo. Lo que sí está ocurriendo es un cambio en las tareas, se reorganizan y, en muchos casos, se redefinen por completo. En palabras del propio Brocki, “la mayoría de profesionales ya usa IA, pero no entiende cómo impacta en su valor.”

Para entender por qué hay trabajos que cambian más rápido que otros, conviene distinguir entre dos tipos de conocimiento:

Por un lado, está el conocimiento codificado . Todo lo que puede estructurarse, documentarse o aprenderse de forma sistemática. Procesos, manuales, datos organizados. Es el terreno donde la inteligencia artificial se mueve con más soltura, porque puede procesar información a gran velocidad y con bastante precisión.

. Todo lo que puede estructurarse, documentarse o aprenderse de forma sistemática. Procesos, manuales, datos organizados. Es el terreno donde la inteligencia artificial se mueve con más soltura, porque puede procesar información a gran velocidad y con bastante precisión. Por el otro, está el conocimiento tácito, el que no está escrito en ningún sitio. La experiencia acumulada, la intuición que se desarrolla tras años enfrentándose a problemas reales, la capacidad de leer un contexto más allá de los datos.

Valga como ejemplo una empresa que quería implementar un modelo predictivo para su cadena de suministro, el equipo técnico veía la solución perfecta. Todo encajaba… sobre el papel. Hasta que alguien con años de experiencia en operaciones señaló algo que no aparecía en ningún informe: los proveedores no cumplían los plazos. Ese detalle, aparentemente menor, evitó una inversión millonaria en un proyecto que no habría funcionado.

Brocki lo resume de forma muy directa: “la IA sustituye el conocimiento codificado, pero complementa el conocimiento tácito.”

Ese tipo de conocimiento no se programa. Y, por ahora, tampoco se automatiza.

Tres niveles que ya están redefiniendo el mercado laboral

Hay que observar el mercado laboral con cierta distancia, para poder dibujarse una estructura clara de esta nueva realidad.

En la base están los trabajos más automatizables. Tareas repetitivas, procesos previsibles, funciones muy estructuradas. Aquí es donde la IA está teniendo un impacto más visible, especialmente en perfiles de entrada que tradicionalmente comenzaban haciendo este tipo de trabajo. Brocki lo resume del siguiente modo: “los perfiles junior son los más vulnerables, no porque sean peores, sino porque hacen el tipo de trabajo que la IA hace mejor.”

En el nivel intermedio se sitúa la mayoría de los profesionales. Personas cuyo rendimiento puede multiplicarse si saben integrar la inteligencia artificial en su trabajo, o estancarse si no lo hacen. Es una zona de transición donde la adaptación es fundamental hoy día.

Y en la parte superior aparecen los perfiles más difíciles de sustituir, tanto por lo que saben por cómo lo aplican. Liderazgo, toma de decisiones en entornos inciertos, creatividad conectada a contextos reales.

De nuevo Brocki da en el clavo al afirmar que “el mercado laboral ya se organiza en tres capas: lo automatizable, lo aumentable y lo irremplazable.”

Lo que las empresas dicen que necesitan y lo que realmente encuentran

Uno de los puntos donde más se percibe el desajuste es en los procesos de selección. Las empresas buscan perfiles que no siempre encuentran. Aquí la diferencia se localiza en que no se trata solo de conocimientos técnicos.

Brocki y su experiencia con Evolve, le permite afirmar que: “no faltan candidatos, faltan candidatos que sepan resolver problemas reales.”

Cuando se habla con responsables de contratación, las demandas suelen coincidir en capacidad de análisis, comunicación, adaptación, experiencia práctica. Por eso están ganando peso los perfiles híbridos. Profesionales capaces de entender la tecnología y, al mismo tiempo, aplicarla en un contexto de negocio.

Como insiste Brocki, “las empresas no buscan más gente que sepa herramientas, buscan criterio, comunicación y experiencia aplicada.”

Una brecha que empieza en la formación

Gran parte de este problema nace en el sistema formativo. Es eficaz, sin embargo, ha sido incapaz de adaptarse al ritmo del mercado. Los programas siguen centrados en contenidos que cambian rápidamente o en enfoques poco conectados con la realidad empresarial.

Brocki lo resume con una crítica directa: “la formación sigue mirando hacia dentro, no hacia lo que el mercado necesita.”

El resultado es una desconexión evidente. Profesionales que terminan su formación con conocimientos que no terminan de encajar en las necesidades actuales.

Por lo tanto, se puede afirmar que el verdadero reto no es la IA, sino la adaptación. A estas alturas, la inteligencia artificial ya forma parte del entorno laboral. Pero el cambio más allá de la tecnología, reside en cómo cada profesional se adapta a ella. Los trabajos evolucionan, y en ese proceso hay una ventana para posicionarse.

El CEO de Evolve lo advierte con claridad: “los trabajos no desaparecen, se transforman. Y la ventana para adaptarse se está cerrando más rápido de lo que parece.”

España tiene infraestructura, tiene adopción tecnológica y tiene demanda, lo que falta es cerrar la distancia entre lo que se aprende y lo que realmente se necesita.