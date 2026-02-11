Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MetalCórdoba refuerza sus colaboraciones para impulsar la formación y los servicios en el sector metal

Estas nuevas líneas de cooperación permitirán seguir avanzando en el impulso de programas de formación técnica, asesoramiento especializado y mejora continua

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y CIAC.

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y CIAC. / MetalCórdoba

La Asociación de Empresarios del Metal de Córdoba continúa consolidando su papel como referente territorial en representación, apoyo y desarrollo del sector metalúrgico. En el marco de su plan anual de trabajo, MetalCórdoba ha ampliado su red de alianzas con distintas entidades de la provincia, con el objetivo de ofrecer a las empresas asociadas más oportunidades de crecimiento, formación y competitividad.

Estas nuevas líneas de cooperación permitirán seguir avanzando en el impulso de programas de formación técnica, asesoramiento especializado y mejora continua de la gestión empresarial, siempre adaptados a las necesidades reales del tejido industrial cordobés. Con este tipo de iniciativas, la asociación refuerza su posición como punto de encuentro y motor de colaboración entre empresas, profesionales e instituciones vinculadas al metal.

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y AECA.

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y AECA. / MetalCórdoba

Desde la dirección de MetalCórdoba se destaca que “cada nuevo acuerdo consolida nuestro compromiso con las empresas del metal, con la creación de empleo cualificado y con el desarrollo económico sostenible de la provincia”. La entidad subraya además que su labor no se limita a la representación sectorial, sino que se centra en ofrecer soluciones concretas que aporten valor añadido a los asociados: información técnica actualizada, acompañamiento en procesos formativos, y apoyo en la adaptación a los nuevos retos industriales, tecnológicos y medioambientales.

Con esta política de colaboración activa, MetalCórdoba reafirma su papel como socio estratégico de las empresas del metal y como interlocutor de referencia ante las administraciones, los agentes sociales y las instituciones formativas.

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y FSG.

Firma del convenio de colaboracion de MetalCórdoba y FSG. / MetalCórdoba

