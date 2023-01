¿Cómo va el panorama laboral en estos momentos?

Pues lo veo muy complicado y no es una opinión personal sino objetiva. Esta semana hemos conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre y son los peores datos desde el año 2013 en España, exceptuando lógicamente el año de la pandemia. La EPA también constata un importante frenazo en la creación de empleo sobre todo el último trimestre con una pérdida de casi 82.000 empleos por cuenta ajena respecto al trimestre anterior. Respecto a los de autónomos, el año 2022 fue un ‘annus horribilis: Se perdieron 111.200 trabajadores por cuenta propia en todo el año en nuestro país. Hemos roto la tendencia de toda una década donde al final de cada año crecíamos de media 30.000 autónomos después de compensar las bajas. Sin embargo, los datos de este año son catastróficos y aquí no hay maquillaje porque no tenemos autónomos fijos discontinuos, o estás trabajando o te das de baja. También estamos preocupados por la pérdida de tejido empresarial joven español: han cerrado 35.000 autónomos entre 44 y 52 años. Y estos serían los valientes que generarían empleo los próximos años. Todos estos datos negativos podían ser peores si no es por la incorporación de la mujer en último año al autoempleo. Es alentador la cantidad de mujeres que han decidido poner en marcha su propia actividad y ser dueñas de su propio negocio: en Andalucía 1 de cada 2 autónomos es una mujer y sus negocios se mantienen mejor en el tiempo.