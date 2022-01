A la hora de buscar trabajo es fundamental conocer las principales agencias de selección de personal presentes en cada zona de influencia. En Córdoba, en estos momentos, destaca la labor de GRUPO IMAN, GRUPO CRIT, ADECCO y Michael Page. Todas estas empresas buscan a los mejores profesionales para cubrir los puestos vacantes que se generan en la provincia. Consulta todas las ofertas de empleo en Córdoba a las que puedes optar ahora mismo y registra aquí mismo tu candidatura en la que más te interese. Las oportunidades son de lo más variadas, por lo que llegan a numerosos profesionales.

GRUPO IMAN selecciona:

ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para Rambla (La)

Publicado: 04/01/2022 - 09:12

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Seleccionamos desde nuestra delegación de Córdoba dos electromecánicos/as de mantenimiento industrial para importante empresa del sector industrial ubicada en La Rambla.

Entre las funciones a llevar a cabo destacan:

- Localizar y resolver averías tanto mecánicas como eléctricas.

- Disponibilidad para viajar para realizar mantenimientos de maquinaria en otras localidades.

- Mantenimientos preventivos.

- Llevar a cabo las actividades marcadas por el Responsable de Mantenimiento o encargado de turno.

Se ofrece:

- Salario según convenio.

- Buen ambiente de trabajo.

- Jornada de lunes a viernes con posibilidad de hacer horas extras los fines de semana.

- Contrato de 3 meses por ETT con posibilidad de pasar a plantilla posteriormente.

Se requiere:

- Conocimientos de mecánica y electricidad industrial.

- Grado medio o superior de rama mecánica/eléctrica.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a de Mantenimiento Industrial en Rambla (La).

OPERARIO DE EVISCERADO (H/M) DÍAS SUELTOS para Pedro Abad

Publicado: 03/01/2022 - 11:16

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos para importante cliente del sector agroalimentario, operarios/as de Eviscerado para incorporarse en turnos de noches.

Funciones del puesto de trabajo:

- Cada trabajador tiene asignado un color de las bandejas de la cuales deberá de coger su contenido.

- Separar del resto del paquete intestinal el hígado y corazón, e introducirlos juntos en la ranura de forma que el hígado y corazón se queden en la parte de atrás, y el resto del paquete intestinal junto con la hiel quede mirando hacia el trabajador.

- Lavar los guantes en los grifos de la cinta destinado para ellos con la máxima frecuencia.

- Cuidar y mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo, así como su aseo personal como esté estipulado.

- Avisar a su Encargado de cualquier anomalía detectada.

- Preparar los envases.

- Envasar según el cliente y las especificaciones del Encargado de Turno.

- Mientras su trabajo se lo permita, ayudar al envasado de hígados.

Requisitos:

- Persona acostumbrada al sector, a trabajar en entornos industriales alimentación con olores fuertes.

- Disponibilidad para trabajar en turnos de noche de 22:00h a 06:00h.

- Salario según convenio + plus de nocturnidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario de Eviscerado (H/M) Días sueltos en Pedro Abad.

ADMINISTRATIVO/A RRHH Y PRL para Córdoba

Publicado: 29/12/2021 - 18:12

- Jornada completa.

Desde nuestra delegación de Córdoba seleccionamos un administrativo de RRHH y PRL que se encargará principalmente de las siguientes funciones:

- Administración de personal: Control de los expedientes, altas y bajas en Seguridad Social, realización de contratos y comunicación de los mismos a través de contrat@, comunicación de los AT a través de Delt@, realización de finiquitos y comunicación a través de certificad@s, comunicación y seguimiento de los procesos derivados por IT y AT, control de absentismos. Elaboración de nóminas, escritos a la TGSS y cierre y archivo de expedientes.

- Régimen agrario: control/coordinación de diferentes cuadrillas puestas a disposición, comunicación y seguimiento de los procesos derivados por IT, contacto con los clientes, cierre y facturación.

- Prevención de Riesgos Laborales: Cumplimiento de la normativa PRL en los distintos centros de trabajo. Gestión de entrega de EPIS utilizados por los trabajadores e impartición de cursos de formación de PRL.

- Reclutamiento de personal: Publicación de ofertas de empleo, Gestión de Cv, entrevistas telefónicas y personal, dinámicas de grupo y entrevistas por competencias.

Se ofrece:

- Incorporación en empresa nacional con varias sedes repartidas y con presencia en 4 países.

- Buen ambiente de trabajo.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Master en PRL en las tres especialidades.

- Experiencia de al menos un año en puesto similar.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a RRHH y PRL en Córdoba.

OPERADOR/A DE PLEGADORA DE CHAPA para Lucena

Publicado: 29/12/2021 - 16:56

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Se precisan operarios/as de plegadora de chapa para importante empresa del sector del frío industrial ubicada en Lucena.

Tus funciones serán:

- Interpretación de planos para la correcta introducción de parámetros en la centralita CNC de la plegadora.

- Correcto mantenimiento de la maquinaria implicada.

- Introducción de chapas y sustracción del material acabado.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata con contrato de seis meses a jornada completa.

- Salario según convenio.

- Buen ambiente de trabajo.

Se requiere:

- Un año de experiencia en puesto similar.

- Posibilidad de trabajar en turnos rotativos.

- Conocimiento de interpretación de planos.

- Conocimientos de programación CNC.

- Valorable residencia en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a de Plegadora de Chapa en Lucena.

Grupo Crit España selecciona:

CAMARERO/A PISOS para Córdoba

Publicado: 29/12/2021 - 18:05

- Jornada completa.

Desde GRUPO CRIT seleccionamos a un/una camarero/a de pisos para importante hotel situado en Córdoba.

Funciones: Limpieza y preparación de habitaciones.

Horario de 9:00 a 17:00 o de 13:00 a 21:00.

Se requiere:

- Incorporación inmediata.

- Experiencia previa en puesto similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a pisos en Córdoba.

ADECCO selecciona:

PLEGADORES MONTILLA

Publicado: 03/01/2022 - 12:49

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Importante empresa en la zona sur de Córdoba con presencia en diferentes países, precisa Operarios/as de Plegadoras

¿Te gustaría a emprender un nuevo reto profesional? ADECCO busca OPERARIOS/AS PLEGADORES PARA MONTILLA

Seleccionar la chapa a plegar y dirigir manualmente al robot de operaciones.

Registrar los movimientos automatizando el proceso.

Cargar la alimentación del equipo de plegado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PLEGADORES MONTILLA.

CARRETILLEROS/AS MONTILLA

Publicado: 03/01/2022 - 12:19

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Tienes experiencia como carretillero/a? ¿te gustaría formar parte de una gran empresa en Montilla? ¿Tienes carnet de carretilla y total disponibilidad de incorporación y horarios?. ¡Te estamos buscando!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARRETILLEROS/AS MONTILLA.

MICHAEL PAGE selecciona:

DIRECTOR/A CADENA DE SUMINISTRO para Córdoba

Publicado: 30/12/2021 - 04:06

Importante compañía del sector alimentario con gran posicionamiento internacional busca Director/a de Cadena de Suministro (Compras, Logística y Planificación).

Trabajamos con una compañía del sector alimentario, con gran posicionamiento nacional e internacional y líder en su sector, que busca seguir creciendo a través de la profesionalización y de la atracción de talento.

Reportando a Dirección, la persona incorporada desarrollará las siguientes funciones:

- Búsqueda y negociación de proveedores a nivel nacional e internacional.

- Revisión de la planificación de fábrica para asegurar el cumplimiento de los plazos.

- Gestión de aprovisionamiento de materias primas, principalmente.

- Control de stocks.

- Gestión de equipo de mandos intermedios y técnicos.

- Solución de incidencias internas y externas.

- Gestión de presupuesto.

- Participación en reuniones de Dirección Corporativa.

- Desarrollo, junto con otros directivos, de los planes estratégicos de la compañía desde el área que le compete.

Buscamos a profesionales que aporten los siguientes requisitos:

- Formación universitaria, preferiblemente en el área técnica o en el área de empresa siempre que su experiencia haya estado vinculada a industria.

- Experiencia superior a 5 años en las funciones descritas.

- Buen nivel de inglés.

- Disponibilidad para residir y trabajar en Córdoba.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Cadena de Suministro en Córdoba.