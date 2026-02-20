Así es el Grado Superior en Prótesis Dental del Centro de Formación Profesional Magnalia: artesanía, tecnología y alto índice de empleabilidad

El Centro de Formación Profesional Magnalia se ubica en las instalaciones del Colegio Alauda Internacional en Córdoba, y está especializado en el sector dental, impartiendo el Grado Superior en Prótesis Dental. Su filosofía se centra en la búsqueda de la excelencia, aplicando las técnicas y herramientas que demanda el mercado actual para preparar a los profesionales del futuro.

Además, el centro ofrece atención personalizada al alumnado. «Este enfoque nos permite realizar un seguimiento cercano y adaptado a las necesidades individuales de cada alumno, garantizando un aprendizaje profundo y efectivo», explican desde Magnalia.

José Luis Parra, Javier Tejado y Joaquín López, socios del Centro de Formación Profesional Magnalia. / Córdoba

Tradición y futuro digital dentro del aula

El plan de estudios de este ciclo formativo combina tradición y futuro dentro del aula. Para ello, se emplean las técnicas artesanas y fundamentales en la elaboración de prótesis, además de procesos y protocolos vanguardistas. De esta forma, el alumnado no solo aprende los conceptos clásicos, sino que también se forma en el uso y manejo de nuevas tecnologías aplicadas como impresoras 3D, software de diseño CAD y procesos de mecanizado CAM.

Este ciclo formativo combina tradición y futuro dentro del aula. / Córdoba

La FP es presencial y gracias a las tecnologías con las que cuenta el centro, ofrece un soporte semipresencial para aquellos alumnos que estén trabajando. «La dedicación, la constancia y la profesionalidad son valores que, junto a la disciplina y el trabajo, se fomentan desde el primer día», añaden.

Equipo docente El equipo docente de Magnalia está formado por profesionales que disponen de un amplio bagaje en el sector protésico, capaces de transmitir no solo conocimientos teóricos, sino también la experiencia práctica tan necesaria en esta disciplina.

Sinergia con grandes empresas del sector

Otro de los puntos fuertes de Magnalia radica en las sinergias que están empezando a tejer con grandes empresas del sector cordobés. «Estas colaboraciones aportarán a los alumnos conocimientos y experiencias reales del trabajo en el día a día, facilitando su futura inserción laboral y ofreciéndoles una visión práctica y actualizada de la profesión», indican desde el centro.

El equipo docente está formado por profesionales con amplia experiencia. / Córdoba

¿Cómo es el proceso de matriculación?

Aunque el curso escolar comenzará en septiembre, el centro ya tiene abierto el proceso de matriculación hasta el próximo 10 de junio. «Los interesados en forjar su futuro en el sector de la prótesis dental encontrarán en este nuevo centro una oportunidad única para formarse con los más altos estándares de calidad y con la mirada puesta en las demandas del mercado laboral actual», añaden.

El centro se ubica en las instalaciones del Colegio Alauda Internacional. / Córdoba

Toda la información sobre el ciclo formativo está disponible en la página web de Magnalia (www.magnalia.es). Los interesados también puede contactar con el centro por teléfono 614 964 249 / 957 405 507 o por mail info@magnalia.es.

Un ciclo con alta tasa de empleabilidad

Actualmente, el sector de la prótesis dental en España presenta una alta empleabilidad, siendo una profesión con gran demanda y con buenas salidas laborales, especialmente en laboratorios, industria dental o de manera autónoma.