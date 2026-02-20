Campus Córdoba, un nuevo modelo de formación profesional y empresas que va más allá del aula

Campus Córdoba es un centro que imparte titulaciones de FP oficiales acreditado por la Junta de Andalucía con código de centro 14013234. Ha iniciado su primer curso académico durante el año 2025-2026 con una propuesta formativa ambiciosa e integral que comprende un ciclo formativo de grado básico, siete ciclos formativos de grado medio, siete de grado superior y tres cursos de especialización. Escuelas como Silbon Formación, Qurtuba Academy by Paco Morales y Motio forman parte de este proyecto, donde la empresa actúa como nexo de unión entre el aprendizaje y la realidad del mercado laboral.

En la torre se ubica la residencia de estudiantes. / Campus Córdoba

Además, el centro dispone de unas instalaciones únicas, con 27.000 metros cuadrados destinados al aprendizaje y al crecimiento personal del alumnado, con áreas para divertirse, practicar deporte, teatro o música y realizar actividades sociales y culturales. Como novedad para el próximo curso, Campus Córdoba contará con una residencia para los estudiantes, donde podrán disfrutar de instalaciones de ocio, gimnasio, zonas de estudio y cafetería en un entorno rodeado de jardines y zonas verdes.

Habitación tipo para estudiantes. / Campus Córdoba

Un modelo formativo revolucionario

La oferta académica de Campus Córdoba ofrece titulaciones de la rama de Comercio y Marketing a través de Silbon Formación. Aquí encontramos el Grado Medio de Actividades Comerciales, y el Grado Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Por su parte, en la rama de Hostelería, Qurtuba Academy by Paco Morales imparte el Grado Medio en Cocina y Hostelería, y el Grado Superior en Dirección de Cocina. De la mano de Motion, en el sector de la Automoción, se encuentra el Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, y el Grado Superior en Automoción.

Silbon Formación imparte dos ciclos de la rama de Comercio y Marketing. / Campus Córdoba

Para el próximo curso, habrá nuevos ciclos formativos de las familias profesionales de Informática y Telecomunicaciones, a través de ArIA, centro de alto rendimiento IA; de Transporte y Logística, con el Centro FP Logis; y de Imagen Personal, en colaboración con Hammam Al Ándalus.

Modalidad presencial

En todos los ciclos formativos que ofrece el centro, el alumnado tiene la oportunidad de participar en los programas de forma presencial, ya que la metodología del proyecto se basa en ‘aprender haciendo’.

Qurtuba Academy by Paco Morales. / Campus Córdoba

Así ha sido la acogida por parte del alumnado En su primer año, todos los ciclos formativos han tenido buena acogida por parte del alumnado. «Es un privilegio que empresas cordobesas como Silbon, Grupo Peña o el empresario Paco Morales, con tres estrellas Michelin, formen parte de este proyecto. Sin duda, es un atractivo para todas las personas que demandan nuestros programas», explican en Campus Córdoba.

Prácticas formativas

El alumnado que curse alguna de las formaciones de este centro realizará la Fase de Formación en Empresas u Organismos Equiparados, FFEOE, en las propias empresas o en las compañías que colaboran con Campus Córdoba. Actualmente, la demanda de empresas es superior al alumnado matriculado. «Estamos solo en el primer año, confiamos que en el futuro podamos atender a todas las empresas que quieran contar con nuestro alumnado», señalan.

Motion imparte los ciclos de Electromecánica de Vehículos Automóviles de Automoción. / Campus Córdoba

Sistema de becas y ayudas

Las titulaciones de Formación Profesional que imparte el centro son oficiales, por lo que el alumnado puede acceder a la convocatoria de becas MEC y a las autonómicas. Además, cada una de las escuelas formativas tiene su propio programa de becas, promovido por la Fundación Campus Córdoba y la Diputación de Córdoba. Es el caso de los estudiantes de Qurtuba Academy by Paco Morales. «En este curso, el 85 % del alumnado ha sido beneficiario de una beca de estudio que supone el 90% del importe del curso», añaden.

En el caso de Motio, la escuela cuenta con becas de excelencia para premiar a los mejores expedientes académicos. IBP, Centro Internacional de Repostería y Panadería, dispone de ayudas para las primeras matrículas del curso 2026-2027.

Auditorio de Campus Córdoba. / Campus Córdoba

En Silbon Formación, los alumnos que completen el ciclo formativo en el que están matriculados, sean contratados por Silbon y continúen trabajando en la firma durante más de un año, recibirán un bonus de 8.000 euros para recuperar la cantidad invertida durante su formación.

¿Cómo es el proceso de matriculación?

El periodo de matriculación está abierto desde el pasado 1 de febrero. Quienes estén interesados en cursar un ciclo formativo en el centro deben concertar una cita a través de la web de Campus Córdoba o en el teléfono 957 183 788. También pueden acudir presencialmente, donde serán atendidos de forma individual y personalizada. Las matrículas se confirman por orden de inscripción, hasta completar las plazas disponibles.

El centro dispone de zonas destinadas al ocio y a la gastronomía. / Campus Córdoba

Campus Córdoba se ubica en la antigua Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos en Avenida Menéndez Pidal s/n.