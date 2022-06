La FAPA Ágora celebrará en 2023 su 40º aniversario

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Ágora, Toñi Reyes, adelantaba a este periódico que, como novedad para el próximo curso escolar, la FAPA conmemorará su 40º aniversario, «la federación lleva cuarenta años al pie de l cañón y es motivo de celebración este compromiso adquirido para seguir adelante» subrayaba

Reyes, que llegó a la presidencia en noviembre de 2021 sustituyendo en el cargo a Paco Mora, asegura que «la toma de contacto no ha sido para mí tal y como esperaba, ya que me ha resultado muy difícil poder compaginar mi vida laboral y familiar con este voluntariado». En este sentido añadía como balance de su primer año al frente de esta organización que «no he podido dedicarme a esta labor como yo hubiera querido, si bien es cierto que he hecho todo, lo posible e imposible, por que así fuese». A pesar de este sabor agridulce subraya que en este curso a punto de terminar, «nos han quedado varios asuntos pendientes que tendremos que retomar si no se solucionan en cuanto empiece el nuevo curso». Además, desde la federación quieren tener encuentros con las AMPA ya que mantener el contacto con ellas es muy importante y que les ayuda a seguir «formando y celebrando que todo es posible si nos unimos y luchamos de la mano en la misma dirección, sabemos que es posible siempre que tengamos entusiasmo por compartir y mejorar, fomentando encuentros y jornadas formativas es la mejor opción para estar cerca y conocernos mejor» aseguraba.

En cuanto al gran paso de dejar atrás la mascarillas también en las aulas, la presidenta manifestaba que los cambios afectan a todos, ya que a su juicio «nos ha costado más a los padres que a nuestros hijos el llevarlo a cabo, la decisión la acatamos puesto que sanidad optó por esta elección y hemos querido pensar que ha sido la más acertada». Además, al brindar la oportunidad de ser voluntaria, «hemos tenido la capacidad de volver a la normalidad a nuestro ritmo y siendo cada uno de nosotros los que nos hemos ido adaptando a la nueva situación».

El problema del calor en las aulas ha vuelto a estar una vez más sobre la mesa, acentuado por la prolongada ola de calor padecida la pasada semana. A este respecto, la FAPA Ágora lo tiene claro, «La cuestión de las altas temperaturas aquí en Córdoba nos afectará siempre» aseguraba Reyes y es que, «no se concibe no tener máquinas de aire acondicionado en las clases si ya de por sí es difícil soportar las temperaturas incluso teniéndolas en clase» a lo que recalcaba de manera contundente, «no actualizar el cableado ni instalaciones eléctricas es un error».

Para la presidenta, cuando se incurren en todas estas cuestiones se pierde de vista que la educación no es un gasto, «es una inversión y hay que invertir en ella, no podemos tolerar que tengamos instalaciones obsoletas, patios sin ningún tipo de cubierta ni sombras y clases sin aires acondicionados». En la lista de prioridades esto es una de ellas, «hay que tenerlo en cuenta y empezar desde ya a dar solución y no eternizarlo curso tras curso». Para Toñi Reyes, queda claro un objetivo que ya tenía prefijado cuando inició su cargo y es que la idea principal de la Fapa Ágora sigue siendo defender, reivindicar y fomentar la participación de las familias en el sistema educativo para que sea de calidad labor para la que hay que seguir sumando Ampas para reforzar la línea de trabajo establecida.