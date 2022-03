Esta joven montillana es, además de maestra de Educación Infantil, autora del cuento Un mundo de aventuras para aprender, que recientemente ha obtenido un premio literario de la Editorial Gunis.

Acaba de recibir un premio de literatura infantil-junenil. Cuénteme de qué trata su libro. ¿Tiene moraleja?

La obra se titula Un mundo de aventuras para aprender y es un libro pensado para que los más pequeños se adentren en un mundo repleto de aventuras con las que puedan aprender mientras se divierten. El texto está compuesto por seis cuentos, que comparten una doble finalidad: por un lado, como decía, conseguir que los niños de menor edad aprendan, y por otro, adentrar a los pequeños en el mundo de la lectura de una forma amena y divertida. En lo que respecta a la moraleja, sí, cada cuento tiene su propia enseñanza. Como he dicho anteriormente, la lectura y el aprendizaje van de la mano en este libro.

Usted es maestra de Educación Infantil. ¿Le ha servido su formación y experiencia para la creación de su obra?

Por supuesto. La formación es un pilar fundamental a la hora de escribir y más aún en este caso, ya que he querido enfocar mis cuentos de tal manera que los niños cuando lean no solamente se adentren en la historia, sino que formen parte de ella. Es ir más allá. Además, como se puede ver en la primera página del libro, encontramos un código QR que da acceso directo a un enlace en el que podemos descargarnos actividades enfocadas para cada cuento. En este aspecto es un ejemplar muy didáctico.

¿Cómo de difícil es escribir para público joven-infantil? ¿Hay que tener especial consideración con ciertas cuestiones?

No diría exactamente que es difícil, pero escribir para un público infantil supone poner todo el foco en la atención del pequeño lector, ya que no debemos olvidar que es el principal protagonista. Por tanto, en mi caso, intento que cada frase del cuento despierte su interés. Es por ello que considero muy importante las ilustraciones del libro, ya que ayudan al niño/a, tanto al que sepa leer como al que no, a imaginar cada historia.

¿Tiene ya algún otro proyecto en cartera?

Sí, precisamente hace menos de un mes firmé con Editorial Gunis el contrato para un nuevo libro. Será una continuación de Un Mundo De Aventuras Para Aprender, ya que su finalidad también es la de enseñar, pero en este caso me he enfocado exclusivamente en las emociones, ya que considero que son muy importantes para el crecimiento y desarrollo personal del niño.

Usted compagina docencia con escritura. Si tuviese que elegir ¿con qué se quedaría?

No podría elegir ya que ambas son mi pasión y vocación y considero que van de la mano. No hay nada más bonito que ver las caras de ilusión de los niños cuando les lees un cuento.

¿Qué ha supuesto para usted este premio que ha recibido?

Primero, sorpresa, porque no me lo esperaba, pero a su vez mucha alegría y una gran satisfacción que me impulsa a seguir escribiendo para los más pequeños. H