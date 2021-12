Tres, dos, uno... ¡Vacaciones de Navidad! Hace nada que dejábamos atrás el verano para retomar la rutina diaria de las clases y hoy se cierra el primer trimestre, el más largo de todos. Un merecido descanso para escolares y docentes que, una vez más, han estado a la altura de unas circunstancias que, aunque ya demasiado habituales, siguen sin ser fáciles de digerir. Para esos padres, abuelos o familiares que se encargarán de cuidar y compartir tiempo en estos días con los niños tienen que saber que no son pocas las opciones lúdicas de las que disponen. La agenda viene cargada de actividades. Los pequeños de la casa pueden disfrutar de magia, títeres, cuentacuentos y mimos en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de estas fiestas. Entre estas ideas cabe destacar el programa de la Iglesia de San Nicolás y del cine Fuenseca. Estas y otras propuestas como la visita al Belén de Playmobil en el Jardín Botánico de la capital se pueden consultar en la web cordobaesnavidad.es. Para anotar en el calendario, la comitiva del Cartero Real el día 30 de diciembre que partirá del Ayuntamiento de Córdoba a las 17.30 horas. Al día siguiente, se celebrará la Fiesta de Fin de Año Infantil a las 11.00 horas en la plaza de Las Tendillas y el 5 de enero tendrá lugar la cabalgata de Reyes Magos. Otra opción que no suele defraudar entre los pequeños es una jornada de juegos en el Parque Infantil navideño Chiquilandia, ubicado en el Vial Norte junto a la Estación de AVE.

En la provincia se podrá visitar el tradicional Belén de Chocolate de Rute, elaborado por Galleros Artesanos en el que, como novedad, se ha incorporado un río de caramelo. En el norte, en Villanueva de Córdoba, los pequeños podrán disfrutar de un Campus Científico Navideño donde durante cinco días los participantes podrán divertirse aprendiendo sobre robótica educativa, tecnología 3D, entrenamiento mental y neurociencia.

Pero más allá de todas estas actividades los niños, como afirma la psicopedagoga del colegio La Salle, Ana Pastor, quieren tiempo de calidad con sus adultos, «hagamos planes adecuados a ellos para que a su vez generen valores que al fin y al cabo va a ser la herencia que les dejemos». Este tiempo en el que entramos es mágico para los menores y, en ocasiones, «caótico en familia porque buscamos mil cosas que hacer con ellos y muchas veces nos faltan las ideas o incluso los planes que se organizan no tienen gran aceptación», asegura. Ante esta tesitura, la profesional recomienda situaciones que, por ejemplo, los lleven a disfrutar de la naturaleza y generar respeto y cuidado al medio ambiente, «¿qué tal una ruta de senderismo para coger cosas para adornar el portal de casa y un picnic al aire libre en el lugar que ellos decidan antes de volver a casa?», inquiere. En estas vacaciones, según Pastor, hay que intentar alejarse lo máximo posible del estrés diario para pasar a valorar el tiempo en familia. En este sentido, lanza propuestas como crear adornos navideños que luego pueden regalar a sus familiares más cercanos, montar un portal de Belén viviente para grabarlo y mandarlo por redes sociales a amigos y allegados, diseñar felicitaciones navideñas y enviarlas a quienes por diversos motivos no puedan ver, «una felicitación es una manera de enseñarles que, a veces, la presencia física no lo es todo», apostilla. Además, recomienda actividades que generen hábitos de autonomía -por ejemplo, dejando que un día cocinen ellos o inventando una cena donde participen en la elaboración del menú- y de responsabilidad social, «pensando juntos algo que se pueda hacer por otros que lo necesiten, no es necesario algo complejo, basta con un poco de ayuda a otros. Y lo mas importante, hay que llenar las manos de caricias y no de tecnología», concluye.