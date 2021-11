Toñi, como prefiere que la llamen, acaba de ser elegida presidenta de la FAPA Ágora, sucediendo en el cargo a Paco Mora. Hablamos con ella sobre su nueva etapa.

Cuénteme cuál ha sido su vinculación con la Federación y su motivación para presentarse a la presidencia.

Mi vinculación comenzó cuando me eligieron presidenta de mi Ampa, Rosalía de Castro, del CEIP Joaquín Tena Artigas de Alcolea, hace nueve años, ahí nació una unión que cada vez nos animaba más a conocer su funcionamiento y cómo ayudaban a las ampas para su correcto manejo. Hace 4 años mi compañera Inma Castaño y yo iniciamos el camino como vocales en la Federación. Al poco tiempo pasamos a formar parte de la Confederación Andaluza de padres y madres, Codapa. Ahora, animada por muchas personas, se me ha presentado la oportunidad y he dado el paso para ponerme al frente de FAPA Ágora, cargo que intentaré defender con ímpetu y empeño.

¿Qué temas principales tiene sobre la mesa?

Mantener conversaciones con la delegada de Educación y representantes diversos del sector educativo. Escuchar, aportar, reinvidicar el papel fundamental de las familias, luchar por una ley objetiva y exigir las herramientas, recursos y materiales necesarios para mejorar nuestro sistema educativo, manteniendo presente el camino recorrido.

¿Qué propuestas trae para este nuevo mandato que ahora comienza?

Activar tanto a las ampas como a la propia Federación tras este extraño periodo de tiempo. Dar a conocer y valorar el trabajo desempeñado de manera desinteresada. Un esfuerzo voluntario de madres Quiero contactar y acercar a las ampas para que la Federación sea centro de reunión, refuerzo y apoyo conjunto.

Pretende continuar con la misma línea de trabajo de su antecesor o tiene ideas nuevas.

Sin duda, continuarla. El 90% de las ampas de nuestra provincia están federadas. Pero hay que mejorar y refrescar dicha línea de trabajo. Aporto un nuevo aire al equipo, en todos los cargos, en algo se tendrá que notar pero la idea principal de la Fapa sigue siendo defender, reivindicar y fomentar la participación de las familias en el sistema educativo para que sea de calidad.

En su opinión, ¿funciona bien la FAPA o hay cuestiones que cree mejorables?

Tras 40 años en funcionamiento la federación ha demostrado que funcionar, funciona. Todo es mejorable y también intentaremos reforzar en lo que sea factible su funcionamiento. En estos 40 años se ha conseguido mucho, ese trabajo realizado y el que queda es el que tenemos que hacer más visible.

Dígame un objetivo a corto plazo.

Que las ampas vuelvan a la normalidad, la pandemia nos ha afectado mucho, es como si hubiésemos desaparecido aunque hemos estado en contacto permanente con nuestros centros. A medio plazo, fomentar y promocionar la participación de las familias en los centros educativos, formar a los padres y madres que deseen realizar este voluntariado.