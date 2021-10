El pasado mes de julio saltaba a los medios de comunicación nacional una noticia de que unos 90 centros públicos de Primaria y Secundaria de las comunidades autónomas de Castilla-León, Castilla La Mancha y Navarra decidían abandonar el programa de bilingüismo que hasta entonces llevaban a cabo por los malos resultados que estaban obteniendo los alumnos. En Andalucía el programa de bilingüismo y plurilingüismo cuenta con una trayectoria de 16 años con unos resultados avalados por una red consolidada de centros públicos que cada año tiene nuevas incorporaciones hasta sumar en el presente curso un total de 172 centros. Según la coordinadora del Plan de Bilingüismo de nuestra provincia, Trinidad Jerez Montoya, la coordinación de los integrantes del equipo docente bilingüe de un centro es «estratégica y clave del éxito del programa». Esta organización efectiva parte de un equipo directivo comprometido con la enseñanza de idiomas y la formación permanente

«El modelo además se adapta a cada contexto y está condicionada por la propia plantilla del centro ya que la enseñanza de áreas no lingüísticas se organiza anualmente y parte de una materia de Área No Lingüística -ANL- en Primaria a dos en Secundaria», explica. Durante estos años los centros han demostrado su compromiso con el programa, incorporando nuevas ANLs y organizando una distribución de las mismas equilibrando la oferta en todos los cursos de la etapa e implementando unas medidas de atención a la diversidad «que hagan que todos los puestos escolares avancen en sus aprendizajes» subraya Jerez. En este sentido, los centros están preparados para implementar medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad en la enseñanza de idiomas y en el resto de las áreas, lingüísticas y no lingüísticas. Asimismo, la actualización metodológica a través de la formación permanente es «esencial» y por ello se ofertan anualmente actividades formativas en los centros de profesorados obre el enfoque denominado Aprendizaje Integrado de Lenguas y Contenidos (AICLE).

En la práctica, centros como el CEIP Salvador Vinuesa o el IES Blas Infante se congratulan de los buenos resultados que vienen obteniendo con dicho programa. En el caso del centro de Educación Infantil y Primaria, el coordinador del Plan, Luis Perea, asegura que «es imprescindible la implicación del profesorado, que trabaje porque esa enseñanza tenga resultados». Algo que a juicio de Perea depende en gran medida «de integrar contenidos no curriculares que trabajen destrezas del alumnado y ayuden a mejorar el idioma». Cita como ejemplo un concurso tipo Operación Triunfo que organizó el curso pasado donde los niños tuvieron que preparar canciones en inglés o francés. «El bilingüismo bien llevado siempre tendrá recompensa», concluye.