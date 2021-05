El Ministerio de Educación ha abierto el plazo de ayudas destinadas a alumnos de 6º de Primaria y 2º de ESO para el desarrollo de un Programa de Inmersión Lingüística en inglés. Con ello, se pretende estimular la práctica oral de la lengua inglesa en entornos comunicativos no formales más dinámicos y atractivos. Asimismo se promoverá la convivencia con alumnos de otros lugares de España. Durante el desarrollo del programa, la lengua vehicular en la que se desarrollarán todas las actividades será el inglés. Becas para 272 grupos de alumnos, compuestos cada uno por un número comprendido entre 20 y 25 alumnos. Irán acompañados por dos profesores por grupo.

Premio Bruguera de cómic y novela gráfica

Bruguera, sello editorial perteneciente a Penguin Random House convoca el 3º Premio Bruguera de cómic y de novela gráfica 2021, en colaboración con MondoSonoro. Abierto a menores de 35 años habrá un único premio al que se le concederán 5.000 euros y la publicación del original. Las obras que se presenten deben ajustarse al concepto comúnmente aceptado de cómic y novela gráfica, estar escritas en idioma castellano, ser originales, rigurosamente inéditas y que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. Si una obra no ganadora suscita interés editorial, Penguin Random House podrá contactar con el autor. Plazo abierto hasta el 5 de julio.