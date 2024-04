El CEO de Bayer en España asegura que hay preocupación porque la industria europea se quede atrás en inversiones

El consejero delegado de Bayer en España y Portugal, Bernardo Kanahuati, ha señalado hay una "clara" preocupación porque la industria europea no se quede atrás y ha pedido que esta zona sea competitiva para atraer capital durante la presentación de los resultados de la actividad de la compañía en España. La farmacéutica ha incrementado un 3% sus ventas en España en 2023, hasta los 768 millones de euros y la compañía ha realizado inversiones por valor de 154 millones en el mercado español y ha empleado 2.353 personas, según las cifras facilitadas en su planta de Alcalá de Henares Madrid. La empresa no ha informado de los beneficios obtenidos en España, puesto que no segmenta los datos por geografías. La compañía alemana cerró con unas pérdidas globales el pasado ejercicio de 2.941 millones de euros frente a las ganancias de 2022, que alcanzaron los 4.150 millones.

El grupo, que celebra sus 125 años en el mercado español, concluyó en 2023 el plan de expansión de su planta alcalaína, con una inversión de 74 millones desde 2019. El consejero delegado de la compañía en España, Bernardo Kanahuati, ha resaltado durante la presentación de los resultados que continuarán apostando por España y por seguir atrayendo al talento especializado. "Tenemos el compromiso de seguir generando innovación en España", ha explicado. A pesar de no presentar los beneficios obtenidos en España, Kanahuati asegura que los resultados de este segmento del mercado son "sólidos".

El grupo registró en 2023 unas ventas que ascendieron a los 47.600 millones en todo el mundo (-1,2%), con inversiones por valor de 5.400 millones y actividad en 83 países. El consejero delegado de Bayer en España ha explicado que las pérdidas del pasado año se explican por un "proceso de plena transformación con cuatro retos a abordar". Entre ellos ha citado a los litigios pendientes en Estados Unidos por los supuestos efectos contra la salud del herbicida glifosato. Bayer prepara la salida al mercado en 2028 de un producto alternativo.

Áreas de negocio

Respecto al desempeño de las distintas áreas de negocio en España, los medicamentos de prescripción experimentaron un crecimiento del 1,8% en relación con 2022, con una facturación de 397 millones empujados por el aumento de la cartera de productos de cardio-renal, a los que se unen los de cáncer de próstata, oftalmología y coagulante oral. Los productos agrícolas de Bayer facturaron un 2,8% más, hasta 256 millones, a pesar del entorno complejo y las condiciones meteorológicas, según ha señalado Bernardo Kanahuati. "Queremos ofrecer semillas de alto valor, los fitosanitarios y toda la tecnología a los agricultores para promocionar la agricultura de precisión por parte de los productores en España", ha explicado el consejero delegado de la empresa.

En el segmento del autocuidado, Bayer incrementó sus ventas en 2023 en un 7,5 %, hasta 115 millones, con un crecimiento notable en el canal en línea y en las principales marcas del área. Este mismo año Bayer lanzará un nuevo producto para combatir la enfermedad renal crónica y espera la llegada de un producto de oftalmología que espaciará las inyecciones oculares hasta en meses. La multinacional cuenta en España con tres centros de producción (Asturias, Madrid y San Sebastián), dos centros de investigación en agricultura en Almería, un centro de innovación en Murcia y otro más en Brenes (Sevilla).