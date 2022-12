El pasado mes de septiembre, el Gobierno daba la noticia de que los abonos para los trenes de cercanías y media distancia serían gratis, todo con la idea de que aquellos que empleaban el coche dejaran de hacerlo.

Esto parece haber funcionado muy bien en los trenes de cercanías, pero en los de media distancia está siendo un desastre por el mal uso que los viajeros dan a la medida.

Reservan asientos que no van a usar

Renfe ha detectado un problema y es que muchos de los trenes con asientos reservados van casi vacíos, ya que se bloquean estas butacas “por si acaso” y luego no se usan.

Este abuso llega a un nivel en el que una persona bloquea su sitio en todos los trenes que hay en el día, para subirse a aquel que luego le venga mejor por el horario, lo que significa que ese asiento va vacío en varios viajes.

No dejan que otros usuarios usen el tren

No hay que olvidar que esto suscita otra problemática y que personas que sí que necesitan viajar no lo pueden hacer debido no hay asientos libres, que en realidad están vacíos porque se realiza una mala utilización de los abonos.

Antes decíamos que se reservaban plazas en el mismo viaje todo un día, pero es que ha habido casos en los que la compañía se ha dado cuenta de que un viajero había hecho lo propio con los de toda la semana.

Nuevas medidas a la vista

Renfe ya tomó medidas a finales de septiembre, por ejemplo, no permitir que se reservase el viaje de vuelta si no se había hecho el de ida, pero parece que esto no es suficiente.

Si miramos en su web vemos que hay que pagar una fianza de 20 euros por el abono de media distancia, que nos devuelven si hemos hecho al menos 16 viajes durante los cuatro meses en los que es válido, pero se plantean ir aún más allá y volver a cobrar como antes.

Con la idea de que los ciudadanos usásemos menos el coche, el Gobierno implantó abonos de tren gratuitos, pero parece que los usuarios abusan del servicio en la media distancia, por lo que Renfe ha hecho cambios y tendrá que seguir haciéndolos.