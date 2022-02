Saber cuidad nuestro dinero correctamente es algo clave en nuestro día a día para evitar tener deudas o problemas financieros. Por ello, no solo es importante tener unos mínimos conocimientos de economía. Si no los has adquirido, no te preocupes, porque Harvard da una serie de trucos para que puedas gestionar tu dinero de la mejor manera y evitar sustos.

Las claves de Harvard Y es que, la Universidad de Harvard ha recogido diferentes artículos escritos por el prestigioso economista Laurence J. Kotlikoff, a través de los cuales ha extraído estas diez claves para cuidar tu dinero. Te mostramos cuáles son. ¡Atención! No tengas muchas tarjetas Se recomienda tener, como tarjetas de crédito, solo las que sea necesarias. Además, también se aconseja no ampliar las deudas a través de ellas. Fija un presupuesto Contar con un presupuesto es la mejor forma de gestionar bien el dinero. Gracias a él entenderás tus gastos y verás dónde puedes recortar y dónde gastar. También sirve para ubicar los pequeños gastos que acaban teniendo un gran impacto. Sé consistente La clave para ahorrar no es hacerlo de golpe y en un corto periodo de tiempo, lo mejor es guardar dinero poco a poco, según Harvard, pero durante largos periodos de tiempo y en cantidades más reducidas. Hazte preguntas Harvard pide que te hagas estas preguntas: ¿Qué pasa si no lo compro hoy? ¿Realmente necesito esto? ¿Lo necesito hoy? ¿Por qué he podido sobrevivir sin esto hasta ahora?

Trucos de crédito Los créditos son un instrumento a tener en cuenta a la hora de gestionar el dinero. Para ello debes valorar la capacidad (cómo de fácil te resultar pagarlos), el carácter (si podrás honrar tus obligaciones) y el colateral (si son muy grandes saber qué tienes asegurado que vas a poder pagar). Piensa en el futuro Para Harvard es clave que estés continuamente mirando hacia adelante y observar si tu posición es de peligro, mejoría o estabilidad. Fija metas Al igual que es importante tener un presupuesto, no lo es menos contar con metas u objetivos a la hora de ahorrar. Las metas deben ser realistas e ir de acuerdo al plan establecido de ahorro. Compra, no alquiles Cada vez es más difícil comprar, sin embargo, el economista recomienda que, en la medida de lo posible, compres una casa y no la alquiles. Esto lo argumenta en base a que el valor de la casa puede subir. Por supuesto, debes escogerla en función de tu renta y afrontarlo como una inversión y no como un gasto. Arriésgate También se recomienda que no te mantengas en tu zona de confort y te atrevas a tomar riesgos calculados a través de los cuales poder mejorar tu posición económica. Tampoco descarta pedir una subida de sueldo. Aguanta Harvard señala que hay mucho en juego, por tanto, quiere que no te retires por muy larga que sea la carrera ya que, si abandonas antes de tiempo, seguro que no lograrás tu objetivo.