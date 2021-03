El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este lunes que la sociedad no puede obviar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la reaparición de la ultraderecha como una de amenaza "temible" al feminismo "con su discurso de odio y de machismo descarnado". Sánchez ha insistido en que la ultraderecha "no es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso, no se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás, a las épocas de la inferioridad de las mujeres". Durante su intervención en Madrid en el acto celebrado en el Ministerio de Igualdad con motivo de este 8M, el presidente ha dejado claro que "sólo a través del feminismo van a mejorar las sociedades y ha denunciado que todavía hoy hay muchísimas mujeres que cruzan con miedo las calles en la noche y todavía hay demasiadas mujeres que tiemblan cuando sus parejas alzan la voz".