Un ataque informático ha paralizado este martes los servicios del SEPE en toda España. El mismo servicio de empleo ha informado a través de redes que "por causas ajenas, la web y la sede electrónica del SEPE no se encuentran disponibles". Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que han sido objeto de un ciberataque y explican que, de momento, desconocen su origen. Tampoco tiene previsión de cuándo se podrá solucionar el incidente, aunque apuntan que trabajan para reestablecer el servicio con la máxima celeridad. El ataque de un virus informático Ransonware impide que la ciudadanía pueda realizar cualquier tipo de trámite con las oficinas públicas de empleo, como solicitar el reconocimiento de una prestación.

Por causas ajenas al @empleo_SEPE , la web y la sede electrónica del #SEPE no se encuentran disponibles. Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas. pic.twitter.com/YPa9Dps2UX — SEPE (@empleo_SEPE) March 9, 2021

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a EL PERIÓDICO que no ha habido robo de datos y que no peligra el cobro de las prestaciones u otros subsidios. Habitualmente, las nóminas que abonan las oficinas de empleo se cierran la última semana de mes y se pagan en los primeros 10 días. Los ciudadanos, no obstante, no podrán realizar trámite alguno en las 710 oficinas que prestan servicio presencial, así como en las 52 cerradas para la atención telemática que tiene el servicio público de empleo repartidas por toda España.

Desde el sindicato CSIF han exigido una mayor inversión en infraestructuras y programas para minimizar futuros contratiempos de este tipo.