Atlético de Madrid - Alavés en directo

Tras su gol en el Metropolitano con el Granada en la primera jornada, el actual delantero del Alavés, Samu Omorodion, puede convertirse en el sexto jugador en anotar ante un mismo rival con dos equipos distintos en una misma temporada de LaLiga en el siglo XXI, tras Fabián Orellana (2016/17 vs Real Madrid), Loïc Rémy (2017/18 vs Málaga), Vitolo (2017/18 vs Celta de Vigo), Munir El Haddadi (2018/19 vs Athletic Club) y Martin Braithwaite (2019/20 vs Mallorca).