Continúa el calvario de Alonso: "No hay nada que hacer"

Por segundo sábado consecutivo, Fernando Alonso ha caído eliminado prematuramente en Q1. Y si en Imola le condenó a una carrera sin expectativas, que terminó en última posición, todo apunta a que la 'pesadilla' continuará en Mónaco, donde arrancará 16º en parrilla, demasiado lejos en un circuito que apenas concede oportunidades de adelantar.

Alonso, que el viernes causó una muy buena impresión en los libres, situándose tercero y muy cerca del más rápido, Leclerc, ha caído de lleno en la trampa del tráfico este sábado en clasificación, con 20 coches en pista buscando su vuelta rápida. El español no ha superado el primer corte, al igual que Sergio 'Checo' Pérez, que mañana saldrá 18º con el Red Bull.

En su último intento, especialmente en el segundo y tercer sector, Fernando se ha encontrado a varios monoplazas en su trayectoria, cediendo medio segundo respecto a sus cálculos para acceder a Q2.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

"El tráfico ha sido malo, pero esto es Mónaco, sabíamos que podía pasar y que iba a pasar. Yo creo que nadie a hecho una vuelta perfecta en la Q1, que todos tenemos un poco más en el bolsillo. Yo perdí tres décimas en la curva 11, detrás de Gasly, y perdí dos décimas en la última curva, que había tres coches aparcados, intentando empezar la vuelta", ha lamentado el piloto de Aston Martin.

"Es difícil decir quién tiene la culpa, porque los coches no van a desaparecer de repente, esto es Mónaco y hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y hoy estábamos siempre en el momento equivocado. Haces una vuelta al 98% y pasas. No pudimos hacerlo, es una pena. No hay nada que hacer ahora", ha resumido con resignación.

En estas condiciones, las 78 vueltas de la carrera de este domingo (15:00 h) serán un nuevo calvario para Alonso después del desastre de Imola: "No hay ningún plan para mañana, dar 78 vueltas, intentar no dañar el coche, ya que es un circuito con muchas trampas. En esta parte del año hay muchas evoluciones y la cantidad de recambios no es enorme, así que intentaremos terminar la carrera y llegar mejor preparados a Canadá , con el coche más o menos entero", ha apuntado.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Alonso ha reconocido que tenía opciones de hacer un buen resultado este sábado: "Si llego a acabar esa vuelta hubiese hecho P1 en la Q1, y de repente estás P16 y se acabó. Yo creo que hoy teníamos ritmo para estar octavos o novenos, no para estar en Top 5, pero sí para estar en la Q3, pero hoy salió cruz», ha ampliado.

Alonso también se ha referido a los cambios que realizó en el coche durante la tercera sesión de entrenamientos libres, ya que no estaba contento con el comportamiento del AMR24. Y su respuesta ha sido otro jarro de agua fría para los seguidores del asturiano. "El coche sigue siendo bastante difícil de conducir, pero en la crono fue un poco mejor. Lo último que probamos fue lo mejor, pero no pudimos sacarle partido", ha cerrado.