Cuando entramos a casa de una persona fitness es normal que encontremos los típicos botes de suplementos. La razón por la que podemos encontrar este tipo de productos en la lista de la compra de cualquier asiduo al gimnasio es por la importancia que tienen a la hora de progresar en los ejercicios.

Los suplementos de proteínas, que normalmente se toman en forma de polvos que se convierten en batidos al agregarles agua o leche, sirven para favorecer la recuperación de los músculos después de entrenar: un proceso al que si se le añaden las moléculas de proteína que provienen de fuentes animales o vegetales, se le suma el crecimiento del músculo que muchas personas buscan cuando van a entrenar.

Por esta razón, muchas personas incorporan a su rutina diaria de alimentación los complementos de proteína: ya que su ingesta no agiliza la recuperación de los músculos que se han trabajado, sino que también hace que estos crezcan con mayor velocidad, obteniendo mejores resultados en un tiempo más corto.

Antes o después de entrenar: ¿Cuándo hay que tomar los batidos de proteína?

Uno de los grandes debates en el mundo del fitness es sobre cuándo es mejor tomar el batido de proteínas: si antes o después de cenar. Aunque hay férreos defensores de ambas posiciones, la ciencia tiene un criterio para decantarse por una posición u otra.

Si advertimos a los argumentos científicos, la decisión sobre cuándo debemos de tomar el suplemento de proteína depende fundamentalmente de cuáles sean nuestros objetivos con el entrenamiento.

Según ha revelado un estudio publicado por el Journal of the International Society of Sports Medicine, el momento en que se toman las proteínas no es tan importante como cuántas se toman para ver realmente resultados, encontrando que estos son positivos tanto si se consumen antes como si se consumen después del ejercicio.

Otras fuentes señalan que es buena idea tomar el batido antes de entrenar para aquellas personas que acuden al gimnasio sin desayunar; mientras que después, tal y como apuntan desde Vitonica: "el organismo necesita un aporte extra de estos nutrientes para reponerse de la actividad realizada".