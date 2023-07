El cordobés Antonio Conde arbitrará en el próximo Mundial de Baloncesto

El cordobés Antonio Conde será uno de los colegiados españoles que dirigirá encuentros en el próximo Mundial de Baloncesto, una cita que tendrá lugar entre los días 25 de agosto y 10 de septiembre en Filipinas, Indonesia y Japón. Solo falta que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anuncie oficialmente la lista de árbitros designados.

El cordobés ha sido convocado por la FIBA para estar presente en la competición que reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo. Conde ya sabe lo que es dirigir partidos en un Mundial, pues arbitró en la edición disputada en el 2019 en China.

Hace dos años fue el primer colegiado andaluz de baloncesto de la historia que participó en los Juegos Olímpicos. En Tokio, Conde árbitro cinco encuentros, entre ellos el cuartos de final masculino Australia-Argentina y la semifinal femenina Estados Unidos-Serbia.

También ha acudido a otras competiciones internacionales de selecciones como dos ediciones del Eurobasket (2017 y 2022), el Eurobasket absoluto femenino y mundiales o europeos en las categorías sub 16, sub 19 y sub 20. Conde ha arbitrado una final de un Eurobasket, pues dirigió el duelo por el oro de la edición del 2017 que disputaron Eslovenia y Serbia. En el Eurobasket del 2022 estuvo en el duelo Polonia-Alemania por el bronce, lo máximo a lo que podía aspirar, debido a que España disputó la final que ganó a Francia por 88-76.

Un árbitro con 22 años de carrera en la ACB

Antonio Rafael Conde Ruiz (Córdoba, 12 de mayo de 1973) es un árbitro formado en sus inicios como jugador en el colegio Salesianos. Su carrera como colegiado la inició en 1989, llegando a la ACB en 2001, por lo que acumula 22 años en la élite del baloncesto nacional. Durante la temporada 22-23 alcanzó los 700 partidos en la máxima categoría nacional.

Desde el 2004 es convocado anualmente para pitar partidos en la fase final de la Copa del Rey. También ha dirigido multitud de partidos de la final de la ACB y clásicos Real Madrid-Barcelona. Ahora marcará un nuevo hito en su carrera en el Mundobasket del 2023.