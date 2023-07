Rocío Gálvez: “Lo que más quiero en estos momentos es conseguir esa copa y llevar esa medalla a mi ciudad"

La futbolista cordobesa Rocío Gálvez ya está a punto de abandonar España para encarar el Mundial de Australia. La central de 26 años del Real Madrid hará realidad su sueño de pequeña de enfrentarse a las mejores jugadoras del mundo. Solo Pepe Reina, un cordobés de adopción, ha disfrutado de minutos en un Mundial, por lo que Rocío hará historia en el mismo momento en que salte por primera vez al campo.

-¿Cómo se enteró de que entraba en la lista definitiva del Mundial?

-Volví a casa después de los primeros días de concentración. Nada más llegar a casa, vi el vídeo y así me enteré. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, sobre todo porque es un hecho único y había que compartirlo con ella. Es la primera vez que voy a un Mundial absoluto, por lo que me encuentro muy emocionada de haber entrado en la lista de 23 jugadoras. Estoy muy feliz de encontrarme ahora aquí, entre las convocadas para ir al Mundial.

-Ningún futbolista nacido en la provincia, hombre o mujer, ha disputado un minuto en un Mundial de este deporte. ¿Qué supone para ti disponer de la oportunidad de conseguirlo?

-Cuando salió la lista vi los periódicos de Córdoba y lo leí. Para mí significaría todo un orgullo ser la primera. Ojalá pueda disputar minutos y conseguir ese hito para la ciudad de Córdoba. Me encuentro muy contenta de representar a mi ciudad en un Mundial.

"Me encuentro muy contenta de representar a mi ciudad en el Mundial"

-¿Qué sintió cuando vio que definitivamente iba al Mundial?

-Pues sobre todo, mucha ilusión. La niña de 11 años que en su día empezó a jugar vio entonces reflejado todo el trabajo que llevas cada día, que es mucho. Lo ves recompensado en esos momentos. Al principio incluso no te lo crees mucho, hasta que empiezan a llegarte mensajes felicitándote. Al principio no sabía incluso lo que hacer o no hacer, ni tampoco que meter en la maleta. Sobre todo hay mucha ilusión.

-¿Cuántas veces había soñado con ir a un Mundial?

-Uf, pues muchísimas veces. Desde los 11 años, cuando empecé a jugar al fútbol. Lo veía en la pantalla y me decía que ojalá estuviera yo ahí. Ahora de repente, soy una de ellas y me veo ahí. Espero hacerlo lo mejor posible en el Mundial para llegar a lo máximo.

-Ahora juega en el Real Madrid y encima va a ir al Mundial. ¿Se siente una privilegiada?

-Pues la verdad es que sí. Juego en uno de los mejores clubs del mundo y formó parte también de la selección. Espero continuar muchos años así, seguir jugando, que es lo que más me apasiona, y ganar muchos títulos.

-Supongo que todavía recordará aquella etapa en la que jugaba en la Liga Andaluza infantil con el equipo masculino del Deportivo Córdoba. ¿Cuánto recorrido hay desde entonces?

-Parece que fue ayer. Todavía me acuerdo de aquellos días en los que jugaba con los infantiles del Deportivo. Hay mucho trabajo desde entonces. El fútbol es un deporte muy sacrificado que tiene que gustarte muchísimo. Dejas a un lado muchas cosas que te gustan, además de tener que irte de casa. Al final, esa niña pequeña está ahora disfrutando y viendo que al final se consiguen las cosas mediante el trabajo.

"Todavía me acuerdo de aquellos días en los que jugaba con los infantiles del Deportivo. El fútbol es un deporte muy sacrificado que tiene que gustarte muchísimo"

-¿Cuántas cosas deja atrás una futbolista para hacer realidad su sueño de ser profesional?

-Ahora vivo un sueño pero antes hay muchas cosas. Dejas atrás a la familia, te vas de casa y al no estar cada día con ella, pues te desubicas un poco. Piensas en el fútbol las 24 horas y dejas las amistades que tenías en el colegio y en todas partes. La gente no es muy consciente de estas cosas pero es muy sacrificado en ese sentido. Dejas atrás lo que has tenido de pequeña y te encuentras sola, lo que al final es un paso adelante en tu vida.

-Durante la temporada ya vería cerca la opción de ir al Mundial al entrar en todas las convocatorias de la selección. Sin embargo, en el mes de marzo se lesionó. ¿Qué pasó entonces por su cabeza?

-Lo que menos espera un deportista es lesionarse, además justo en el tramo final de la temporada. Fue una lesión grave, ya que se me rompió el tendón semitendinoso de forma cremallera. Estuve a punto de ser operada, aunque finalmente logré recuperarme. Durante un mes y medio me estuve recuperando de una lesión que en un principio era de tres meses. Tenía clarísimo que quería llegar al final de la temporada. Con el club quería llegar a la fase final de la Copa de la Reina, porque era un torneo especial, y con la selección al Mundial. Soy muy cabezona y cuando me propongo algo lo consigo. Lo importante es que me he recuperado sin tener que pasar por el quirófano, por lo que me encuentro muy contenta en este aspecto. Al principio lo pasé mal, pues esperaba una lesión menor y fue más de lo que esperaba. Te hundes en ese momento pero son lesiones que tienes que pasar, ver el día a día y aunque estás lejos de la familia, debes tener siempre la cabeza fría para al final acabar la temporada con mi club e ir al Mundial.

"Durante un mes y medio me estuve recuperando de una lesión que un principio era de tres meses. Tenía clarísimo que quería llegar al final de la temporada"

-¿Le queda todavía algún camino que recorrer para encontrarse a tope?

-Al principio me costó, debido a que fue una lesión en la zona de los isquios, por lo que me costaba en los esprints. Ahora ya estoy al cien por cien y dispuesta a ganarme minutos en el Mundial. Estoy deseando disfrutar de minutos porque me encuentro bien física y psicológicamente. Estoy preparada para todo.

-Por lo que se ha visto en los últimos días, no va a ser titular pero casi seguro que va a jugar. ¿Qué opina?

-Todas las jugadoras debemos dar el cien por cien. Todas queremos cumplir con el objetivo que es llegar lo más lejos posible en el Mundial. Al final, aquí todos los días hay que dar todo lo mejor que tienes y estar disponible para salir al campo en cualquier momento.

"Aquí todos los días tienes que dar lo mejor que tienes"

-¿Cuáles son los equipos con más posibilidades de acompañar a España en semifinales?

-Hay selecciones grandes como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Francia. Todas tienen nivel para llegar lejos en el Mundial, al igual que España. Nosotras queremos conseguirlo, tenemos en la cabeza que podemos conseguir este Mundial porque estamos preparadas para ello. Al final, queremos ganar a todas las selecciones a las que nos enfrentemos.

"Tenemos en la cabeza que podemos conseguir este Mundial porque estamos preparadas para ello"

-¿Es posible entonces pasar el cruce de cuartos?

-Nosotras pensamos más grande que en pasar los cuartos, que es en llegar a la final. Primero es verdad que tenemos que pasar una fase de grupos en la que estaremos junto a Costa Rica y otros equipos. Nosotras nos encontramos preparadas para llegar a la final. Tenemos un equipazo y sabemos que podemos hacerlo.

-¿Cuál puede ser el equipo trampa en la fase de grupos?

-Al final son todos. Las selecciones que están en el Mundial lo van a jugar porque se han clasificado y son buenas. Todas son difíciles. Cada selección tiene sus herramientas y nosotras tenemos que estar preparadas para enfrentarnos a todas ellas. Aunque seamos las favoritas del grupo, es importante ir con los pies en el suelo y saber que enfrente tendremos a una selección que también está en el Mundial para poder ganarlo.

-Ya se encuentra compartiendo vestuario con Alexia, la mejor jugadora del mundo. ¿Qué se siente al ser su compañera?

-Pues la verdad es que me siento muy bien. Creo que Alexia se ha merecido estar aquí tras pasar un año tan duro por la lesión que ha tenido. También está preparada y al final somos todas compañeras. Todas tenemos el mismo objetivo y resulta muy sencillo jugar junto a ella.

"Creo que Alexia se ha merecido estar aquí tras pasar un año tan duro por la lesión que ha tenido"

-Esta temporada han jugado también en Primera otras cordobesas como Wifi o Natalia Montilla. ¿Hay más jugadoras cordobesas de nivel que nunca?

-La verdad es que cada vez hay más jugadoras de Córdoba y más chicas de la provincia en Primera División. Desde que tengo uso de razón hay más que nunca. Para mí es una alegría ver que hay gente detrás que llega lo más lejos posible en el mundo del fútbol. Me gusta ver que no soy la única y que hay muchas más.

-¿Qué le diría a los aficionados cordobeses que van a ver a Rocío Gálvez a través del televisor?

-Pues que disfruten del fútbol y vean todos los partidos. Espero que se levanten temprano para ver a España. Vamos a dar nuestra mejor versión. Vamos a intentar conseguir esa copa, para lo que vamos a necesitar que nos animen y apoyen. Ojalá pueda conseguirlo y llevar esa medalla a mi ciudad que es lo que más quiero en estos momentos.