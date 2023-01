El Cajasur Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con la cierre Ana Cruz para su incorporación al primer equipo para afrontar lo que resta de temporada 2022-23, en el que supone el segundo fichaje de la plantilla de Segunda División Femenina en este mercado invernal, según ha anunciado este club a través de una nota oficial.

A sus 25 años, Ana se autodefine como "una jugadora con mucha garra que pelea hasta el final y que nunca baja los brazos; juego de cierre aunque también me gusta caer a banda y hacer jugadas de uno contra uno, y con buena visión de juego, dando pases interiores. Vengo de jugar en categorías inferiores coincidiendo con niños porque cuando yo empecé en esto del fútbol sala no había equipos femeninos, apenas había uno aquí en la provincia de Jaén. Con quince años me incorporé al Jaén Paraíso Interior. Posteriormente me fichó el Martos, donde estuve varias temporadas y conseguimos el ascenso a Segunda división en 2019, donde luego estuvimos peleando por la permanencia; el año pasado jugué en Linares, aunque ya en los últimos meses he estado un poco más apartada del fútbol sala, pero ahora vuelvo con muchas ganas".

La jugadora jienense asegura que fue rápida la negociación para llegar a la capital califal, ya que "me llamó Manolo Haro, el director deportivo del club, y me planteó si estaría interesada en jugar en Córdoba y, como ya he comentado, yo estaba un poco desligada de la competición, pero hambre de fútbol sala siempre hay, así que valoré que tenía tiempo y dije que adelante y a disfrutar del fútbol sala y a ayudar en todo lo que pueda al equipo a remontar en la clasificación".

Una jugadora que se ha enfrentado al Deportivo

Ana Cruz, a la que el Deportivo Córdoba tuvo como rival en varios enfrentamientos, incluso recibiendo goles suyos como jugadora del Martos en la campaña 2019-20, se muestra optimista con el futuro inmediato del equipo en la categoría de plata, ya que "creo que puede salvarse. Queda toda una segunda vuelta donde se disputarán muchos partidos, y trabajando y luchando todo el equipo todo puede conseguirse el objetivo y el ir subiendo puestos en la tabla y, por tanto, no tiene que quedarse en zona de descenso".

Para la exjugadora del Martos, ésta será su primera aventura lejos de la provincia de Jaén, si bien asegura que no se sentirá extraña en un vestuario donde "las jugadoras llevan muchos años y, por tanto, sienten a su equipo, luchan por sus colores y a la vista está que llevan muchos ahí para lo bueno y para lo malo, con ese ambiente de una plantilla luchadora y con buena actitud siempre gusta jugar. En mi caso conozco ya a Neiva, con la que he estado jugando y he compartido vestuario, y luego también me he enfrentado varias veces a jugadoras como Marixu y Lau, con las que pasaremos de ser rivales a compañeras".