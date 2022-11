Los clubs cordobeses sumaron tres medallas en las competiciones de atletismo por clubs que se celebraron en Atapuerca (Burgos) y Antequera (Málaga). El Trotasierra y el Sierra Norte protagonizaron los éxitos.

Atapuerca recibió el Campeonato de España de cross por clubs, un evento que reunió a 2.234 atletas de 191 entidades. El Trotasierra venció en la categoría popular de los relevos mixtos por clubs con un cuarteto formado por Juan Manuel Requena, Carmen Gutiérrez, Raquel Hernández y Luis Miguel García. Ya en la general global finalizó en la 25ª posición.

El Trotasierra ganó una medalla más con el conjunto sub 16 masculino, pues terminó en la tercera posición con David Mateos, Antonio Marqués, Juan Pablo Vera, Ibrahim el Hamdaoui y Cándido Rico.

El Campeonato de Andalucía sub 12 y sub 14 por clubs otorgó dos medallas más a la provincia. El Trotasierra finalizó en la tercera plaza en la categoría sub 14 femenina y el Sierra Norte en la misma posición en sub 12 femeninos. El club de Hornachuelos estuvo también cerca del podio en sub 14 masculinos, ya que terminó en el cuarto lugar con 176 puntos, a solo dos del Trops Cueva de Nerja, que a la postre se llevó la tercera con 178.