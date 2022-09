Pozoblanco y Espeleño abrieron la liga en un derbi con mucha expectación en la grada. Llegaba Quero a la que fue su casa y fue bien recibido. Su equipo llevó el peso del partido en la media hora de inicio. Tocaba mucho en el medio y en la banda, demostrando que es un equipo al que le gusta llevar la pelota. El Pozoblanco no encontraba su sitio. Perdía la partida en el medio. Tomy y Juan Andrés tuvieron las primeras aproximaciones claras para adelantarse en el equipo visitante. No lo hicieron y lo pagaron.

El Pozoblanco no encontraba el balón, pero sabía que le llegaría su oportunidad. Así fue. En un error del Espeleño, Guichard aprovechó una indecisión para llegar y marcar el 1-0. No se había repuesto el Espeleño del mazazo cuando Carlos Moreno la puso desde el banderín de córner para que Sergi Brunet hiciera el 2-0. Carlos Moreno fue el pasador en los dos tantos y el hombre que rompió al Espeleño, que se vio con dos golpes seguidos en su contra. Un resultado demasiado largo antes del descanso.

En la segunda parte, el equipo de Quero ya no estuvo tan fluido como en la primera parte. Le pesaba el marcador mucho. Tomy tuvo en un cabezazo el gol. No lo logró. Hasta el minuto 83 no marcaría el Espeleño. Antes, el Pozoblanco tuvo dos ocasiones, una de Manu Moya y otra de Espinar. Álex Molina lo haría tras un gol que devolvió la emoción al duelo. No habría tiempo para más. Los tres puntos quedaron en el Municipal en un partido típico de derbi.

El Pozoblanco dejó claro que es un equipo que aprovecha sus momentos y sus jugadas. Muy efectivo en ataque. Una especie de ciclón aunque al que le falta todavía más elaborar en el mediocampo. El Espeleño es un equipo de tener el balón y circular mucho. Volvió a la categoría perdida después de varios años de combate.

Ficha técnica

2 -CD Pozoblanco: Dela, Leo, Ángel García, Manu Moya (Lara, 81), Samu (Hugo, m. 65), Sergi Brunet, Fran Gómez, Carlos Moreno (Valentín, m. 72), David García, Guichard (León, m. 64) y Espinar (Cachorro, m. 81).

1 -Atlético Espeleño: Gonzalo, Galisteo, Tena (Jesús, m. 86), Rafa Santacruz, , Josema, Álex Molina (Fran, m. 87), Juan Andrés (Manolo, m. 61), Diego (Polaco, m, 61), Antolí, Nacho (Adriano, m. 78) y Tomy.

Árbitro: Viñolo Payán, de Sevilla. Amarilla a los locales Manu Moya y David García.

Goles: 1-0, m. 34: Guichard. 2-0, m. 42: Sergi Brunet. 2-1, m. 83: Álex Molina.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de liga del grupo 10 de Tercera Federación disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 500 espectadores.