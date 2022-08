El cordobés Miguel Baeza encara su aventura portuguesa en el Río Ave

A Miguel Baeza se le abrirá una nueva puerta en Portugal, donde el cordobés buscará una vía para reconducir su carrera en las filas del Río Ave. El Celta, equipo que le fichó en verano de 2020 desde el Real Madrid, ha cerrado un acuerdo con el club luso para un préstamo sin opción de compra. En Balaídos siguen confiando en la explosión del mediocentro, que afrontará su segunda cesión consecutiva. En el pasado mercado invernal ya recaló en la Ponferradina, de la Liga Smartbank, por la falta de minutos en Vigo. No obstante, en el equipo berciano apenas tuvo continuidad, ya que únicamente disputó 5 partidos como titular (419 minutos).

Baeza fichó por el Celta en el verano de 2020 tras despuntar en el Real Madrid Castilla. En su primera temporada en Vigo disputó un total de 24 partidos en LaLiga, aunque sólo 5 como titular (629 minutos).

Forjado en las filas del Séneca CF, Miguel Baeza Pérez (Córdoba, 2000) se incorporó al Real Madrid con apenas 12 años, después de destacar en las filas del histórico club rojinegro como benjamín y alevín. Empezó en el Enrique Puga a los seis años y desde 2012 fue uno de los chicos más seguidos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por su rápida evolución. Jugando como extremo o interior zurdo, explotó en el juvenil C con Álvaro Benito de entrenador. De ahí saltó al juvenil A de Guti, en el que se mostró como un jugador clave.

Internacional con España en sub 15, sub 17 y sub 19, Baeza disputó en la temporada 19-20, a las órdenes de Raúl González, 26 partidos con el Real Madrid Castilla en la Segunda División B, marcando nueve goles y repartiendo cuatro asistencias. También disputó la Youth League con el equipo juvenil blanco.

"Estoy deseando conocer a mis compañeros y poder jugar", expresó el cordobés a través de los canales oficiales del Río Ave, donde pretende acumular experiencia para retornar al Celta, donde tiene contrato hasta 2025. El cordobés había tenido ofertas de Segunda y de otros equipos lusos y en vistas de que su participación en el Celta iba a ser testimonial, optó por una nueva salida bajo formato de cesión.