Laura Bernardo dará intensidad y puntos al Milar Córdoba BF

El Milar Córdoba BF ha sumado la quinta jugadora a su plantilla de la nueva temporada, en la que debutará en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional del baloncesto femenino. La alero de 1,78 metros Laura Bernardo se ha convertido en el segundo fichaje al llegar procedente del Estudiantes, un equipo con el que llegó a debutar la pasada temporada en la Liga Femenina.

El conjunto cordobés ya cuenta por tanto en su plantilla con las bases Carlota Menéndez y Ana Rodríguez, las aleros Noemí Ugochuwu y Laura Bernardo y la ala-pívot Marta Martínez.

Laura Bernardo Pérez (Madrid, 19 de julio del 2004) es un alero de 1,78 y 18 años. Su carrera como jugadora la inició con 6 años en el colegio Jesús Maestro, donde estuvo hasta los 11. En el 2015 se incorporó al Cref Hola en la categoría alevín, club con el jugó hasta el 2017. Entre los años 2017 y 2019 militó en el Canoe, en las categorías infantil y cadete. Durante las últimas tres temporadas ha competido con el Estudiantes con los equipos cadete, júnior, filial sénior y el primer equipo de la Liga Femenina Endesa.

El Canoe le otorgó el premio a la mejor promesa en 2018. También ha disputado varias fases nacionales de clubs. Se trata de una jugadora versátil, habituada a aportarle a su equipo defensa, tiro exterior y juego cerca del aro.

Una jugadora, capitana en sus tres anteriores clubs

La madrileña ha apostado por el Milar al ser un club que “en muy poco tiempo está creciendo muchísimo, con ambición y sin miedo a los retos, apostando por el baloncesto femenino. Desde el primer momento me transmitieron que fuera cual fuese su proyecto para esta temporada, ya fuera en Liga Femenina 2 o en Challenge, me querían con ellos, lo que me hizo sentir confianza y muchas más ganas de empezar mi etapa como sénior”.

Laura Bernardo declara que en sus tres clubs anteriores, el Cref, el Canoe y el Estudiantes, ha ejercido de capitana, lo que asegura que le sirvió para “mejorar mi experiencia y madurez. Me gusta mucho esforzarme en lo que hago y contagiárselo a mis compañeras. Además soy una persona ambiciosa y competitiva que no da un balón por perdido. Mis entrenadores destacan la defensa y el tiro. He aprendido a ser responsable y a adaptarme a lo que necesite el equipo en cada partido de mí”.