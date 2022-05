🔻 LAST KM / STAGE 2⃣1⃣



🇬🇧 A wolf in the Arena! @MatteoSobrero wins the final ITT of the Giro d'Italia 2022!



🇮🇹 Un lupo in Arena! @MatteoSobrero vince la cronometro conclusiva del Giro d’Italia 2022!



Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/N7hSOPSIz7