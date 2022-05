Josan González: "Queremos que el Córdoba Futsal se despida como grupo a lo grande"

Si fuera el último, que deje un poso de orgullo. El Córdoba Futsal prepara la cita ante el Aspil Jumpers Ribera Navarra (sábado, 13.00 horas, Vista Alegre) con la idea única de "ganar" para seguir explotando sus opciones de engancharse al vagón de los play offs por el título. "Las cuentas dicen que aún tenemos opción de entrar, pero clarísimamente todo pasa por sacar los tres puntos del sábado", apunta Josan González, un entrenador que confía ciegamente en la capacidad de los suyos para abordar este penúltimo desafío de la fase regular. "Buscamos que no sea el último partido en casa y lucharemos para que Vista Alegre pueda vivir un partido de play off", apunta el pontanés. "Queremos despedirnos como grupo a lo grande", insiste.

Aunque la derrota del partido intersemanal ante el Levante (5-3) mermó considerablemente la posibilidad de alcanzar las series por el título, el Córdoba no se quiere rendir antes de que los números le digan que no es posible. De hecho, su técnico asegura que pese al resultado adverso en Paterna pudieron sacar conclusiones positivas. "Nos volvimos a dar cuenta de que a veces el deporte no es justo entre comillas con el esfuerzo, pero salimos reforzados en muchas situaciones", asegura Josan, que expone sus razones para justificar esa sensación: "Fuimos un equipo valiente, que fue a por el partido desde el principio y golpeamos primero, que eso es importante".

El Ribera Navarra ha dado, igual que el Córdoba Futsal, un salto de calidad en este curso. De hecho, está también peleando por el play off y también busca tres puntos fundamentales. "Es verdad que es un rival que está haciendo una grandísima temporada y está por delante de nosotros por méritos", reconoce el entrenador cordobés, quien sin embargo resalta que su equipo "está más que preparado" para "sacar el partido adelante, seguir luchando por el sueño que tenemos y defender esta camiseta por el último segundo".