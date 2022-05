Un combativo Córdoba Futsal se aleja del 'playoff' tras caer ante el Levante

No pudo ser. El Córdoba Futsal se quedó más lejos del sueño de jugar el primer playoff por el título liguero de su historia de la forma más cruel posible, con el regusto amargo de haberlo dado todo pero no haber sido suficiente (5-3). Los de Josan González, de esta forma, se colocan a cinco puntos del octavo puesto con apenas seis todavía en juego, tras una derrota dolorosa con el inconfundible sello de las desconexiones en el balón parado, donde los valencianos anotaron cuatro de sus cinco goles en el encuentro. Todo quedará emplazado a un último tramo de liga de infarto, en el que los blanquiverdes dependerán de una carambola casi inverosímil para cerrar el curso entre los ocho primeros. Tanto el propio Levante como ElPozo Murcia aventajan al cuadro cordobés en esta pelea en dos y cuatro puntos, respectivamente, por lo que las opciones reales también se han reducido considerablemente. Su tarea, no obstante, seguirá siendo ganar en lo queda, con una nueva final el próximo sábado a las 13.00 horas ante el Ribera Navarra, un rival también implicado en la lucha por el octavo puesto.

Decide la estrategia La puesta en escena fue tímida. Ni granotas ni blanquiverdes saltaron con la idea de llevar el peso del partido, por lo que durante los primeros compases ya se vio una constante: nadie quería arriesgar demasiado. Que había mucho en juego era una obviedad casi palpable en Paterna, aunque todo quedaría en espejismo rápidamente. Miguelín, erigido como el finalizador por excelencia en el balón parado blanquiverde, recibió un libre directo de Saura para fusilar a un Fede que la sacó como pudo, aunque no con el suficiente acierto para abortar la llegada de Shimizu, que metiendo la puntera la empujó para poner el primero. La pizarra de los de Josan funcionaba, aunque no era la única. El gol abrió la veda. Los locales se despojaron de complejos en ataque y, en una acción calcada a la del primer tanto, llegó la igualada. Esta vez fue Rafa Usín el que aprovechó la estrategia, con un disparo seco por abajo que dejó en nada la estirada de Prieto tras una falta previa de Zequi. Todo volvía a abrirse, aunque ya nadie reparaba a la hora de lanzarse a la ofensiva. Bajo esa premisa también nació el segundo gol califa, con la firma ahora del propio Zequi, vestido de velocista tras poner el broche a un carrerón con una vaselina que copará todos los resúmenes de la jornada. Fede solo pudo ver cómo entraba. El partido entraba ahora en un escenario inédito. La coreografía de los de Josan González recordaba a sus mejores momentos durante la temporada, aunque el Levante también permanecía a la expectativa, con relativo peligro en sus aproximaciones y sin mucho acierto ante un Prieto motivado. Pablo del Moral y Shimizu, hasta en dos ocasiones, acariciaron el tercero de sus tantos, aunque los goles se terminarían celebrando por el otro lado antes del descanso. Maxi Rescia, en una acción plagada de fortuna e incertidumbre, sacó un disparo mordido previa galopada para alojar el balón apenas unos centímetros tras la línea y devolver el empate. Poco duraría, ya que apenas un minuto después, Rubi Lemos pondría el tercero de la remontada con un trallazo en la recepción de un saque de esquina. En busca de la épica La segunda mitad arrancó con la misma tónica. El Córdoba Futsal monopolizaba la posesión -ahora con algo menos de claridad-, mientras que el cuadro granota seguía buscando sus opciones al contraataque. Rubi, pronto inauguró el intercambio de zarpazos del segundo acto, a la vez que Tolrá vio la segunda amarilla tras desplazar un balón con el cronómetro parado. Había partido. Los dos minutos de superioridad estimularon nuevamente a los blanquiverdes, que contaban con una oportunidad de oro para devolver la equidad al encuentro en Paterna. Por el otro lado, Fede se iba a convertir en muro. El Córdoba Futsal lo intentaba desde todos los ángulos y de todas las formas, abanderado por un Perín inspirado y las aportaciones de Saura y Caio en ataque, aunque no había manera de superar el entramado local, ni siquiera con uno más. Fue la claridad de Miguelín la que zanjó el asunto, con otro zapato por abajo tras una oleada de intentos que consiguió devolver el empate. Aunque, al igual que durante todo el encuentro, no duraría mucho. Casi acto seguido el Levante ya se encontraba celebrando el cuarto, por tercera vez a balón parado y merced a Rivillos en la estrategia. La contienda abordaba un nuevo capítulo, aunque lo hacía con el ambiente más caldeado que nunca. El choque subió en ritmo e intensidad, algo que también desembocó en las expulsiones de Álex Viana y, apenas un minutos después, de Rafa Usín. Sobre el campo se disputaba ahora un insólito tres contra tres, algo de lo que ninguno de los dos lados sacaría beneficio. Saura erró un doble penalti tras la sexta falta de los locales, mientras que Pedro Toro, su homónimo durante todo el encuentro, no perdonó desde los diez metros para sentenciar el partido y a su vez prácticamente todas las aspiraciones de playoff del cuadro blanquiverde esta temporada. Ficha técnica: 5 - Levante Futsal: Fede, Marc Tolrá, Rubi, Gallo y Roger -quinteto inicial-, Raúl Jiménez, Araça, Maxi Rescia, Hamza, Rafa Usín, Rivillos y Pedro Toro. 3 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Caio, Pablo del Moral, Miguelín y Saura -quinteto inicial-, Cristian, Shimizu, Viana, Perín, Zequi, Ricardo y Álex Bernal. Goles: 0-1 (4’) Miguelín. 1-1 (5‘) Rafael Usín. 2-1 (10‘) Zequi. 2-2 (17‘) Maxi Rescia. 3-2 (18‘) Rubi. 3-3 (28’) Miguelín. 4-3 (31’) Rivillos. 5-3 (38’) Pedro Toro. Árbitros: Martínez Flores y Navarro Liza, del colegio murciano. Amonestaron al local Hamza y a los visitantes Lucas Perín y Shimizu. Expulsaron a los locales Marc Tolrá y Rafa Usín y al visitante Álex Viana. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Primera División, disputado en el Municipal de Paterna (Valencia).