El peso del escudo del Córdoba CF no solo se nota en el primer equipo. Esa sensación se traslada a todos los conjuntos que defienden la blanquiverde en las competiciones nacionales y la escuadra femenina no es una excepción. Lo sabe bien José Contreras (Tarazona de la Mancha, Albacete, 1993), que tomó las riendas del equipo después de una complicada temporada anterior para darle un impulso en un curso que, como el actual, está condicionado por la inminente remodelación de las categorías. Contreras, con experiencia en el Albacete Balompié, está exprimiendo el máximo al talento del equipo, al que ha convertido en un grupo capaz de competir y divertirse. No es nada fácil en una temporada en la que cualquier desliz puede marcar la diferencia entre jugar el año que viene en una u otra división.

-Ya ha pasado el ecuador de la temporada y el Córdoba Femenino está rozando los puestos de play off en cabeza. ¿Cómo valora este tramo de competición?

-Partimos de la base de que cuando llego en verano el equipo estaba en una situación delicada, pues venía de jugar el playoff de descenso. Aunque el presupuesto es menor a otros años nos pusimos a trabajar y se hizo una pequeña reestructuración de la plantilla. Tras jugar contra todos los equipos al menos una vez puedo decir que, salvo en algún que otro partido, hemos conseguido ser superiores al rival en todos los encuentros. Debido a detalles puntuales en el juego hemos perdido muchos puntos que ahora mismo nos harían estar luchando más arriba, pero en general la valoración que tengo del equipo esta primera parte es positiva, pues hay que mirar de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo. Hemos conseguido que el Córdoba CF vuelva a ser un equipo respetado.

-A falta de trece partidos para acabar la liga, ¿cómo ve al equipo? ¿Lo ve motivado y capaz de luchar por los puestos de arriba?

-Sí. Las jugadoras son conscientes de dónde están y del cambio que se ha dado. Saben que trabajando como lo han hecho durante la primera parte de la temporada el equipo va a estar arriba y esos detalles que hacían que no ganásemos algún partido van a cambiar y convertirse en victorias. A pesar de ser una plantilla muy corta está muy bien compensada, además de haber tenido mucha ayuda de las jugadoras que vienen de las categorías de abajo. Estas semanas pasadas hemos tenido pruebas contra equipos de primera como el Atlético de Madrid, el Betis o el Sevilla, y esto ha ayudado a que las jugadoras vean que no están tan lejos de ese nivel y vean que pueden ganar a casi cualquiera. Hay muchas jugadoras que no han tocado Primera División y es una muestra de que ellas se puedan ver y puedan creer que pueden pelear contra equipos de tal categoría.

"Tras jugar contra todos los equipos al menos una vez puedo decir que, salvo en algún que otro partido, hemos conseguido ser superiores al rival en todos los encuentros"

-¿Cuál cree que es el punto fuerte del equipo? ¿Qué es lo que está haciendo que el equipo juegue tan bien?

-Sin duda, la clave de este equipo es el grupo. A lo largo de toda la temporada hemos usado muchas alineaciones y formaciones diferentes y el equipo siempre ha dado la cara. Juegue quien juegue ese día, el equipo va a seguir dando la cara en cada partido y eso habla muy bien del trabajo que realizan día a día. Tienen un alto nivel de compromiso y actitud y eso hace que sigamos esta buena línea y que en las fechas finales, donde todos los equipos se juegan todo, podamos competir. Cada una sabe lo que tiene que hacer y al final eso ayuda al juego colectivo y a que el equipo juegue solo. Las temporadas son muy largas pero a la vez pasan muy rápido. Durante toda la temporada les vamos haciendo ver que tienen que disfrutar, incluso en los parones intentamos que desconecten un poco de esto, pues prácticamente no tienen muchos descansos y los viajes son muy largos.

-Hay una jugadora en el equipo, Wifi, que ha sido llamada por la selección española en varias ocasiones. ¿Cómo valora su rendimiento esta temporada? ¿Cree que llegará lejos?

-Wifi es una jugadora de la que conocíamos su potencial desde que llegó aquí. Yo la conocía de antes de verla competir. Es cierto que cuando llegué aquí tuve unas conversaciones con ella, pues vi que a nivel de actitud y rendimiento no estaba ofreciendo lo que podía llegar a dar. Ella podía quemar aún más su potencial y nosotros lo sabíamos. De hecho, en las primeras alineaciones de la temporada no se contó con ella en el once titular. Sin embargo, a partir de finales de octubre ella cambia la actitud por completo y vemos una Wifi diferente de la que había. Aunque ella iba con la selección española por entonces, nosotros sabíamos que podía dar mucho más y al final explota. Todavía le queda mucho por dar, pero creemos que puede ser un punto importante para nosotros porque es una jugadora que puede ser diferencial y tenemos que intentar ayudarla a sacar todo su potencial.

-Esta es su primera temporada en las filas del Córdoba CF femenino. ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones para fichar por este club y por qué decidió aceptar?

-Tengo un amigo que es Samu Delgado, actual jugador del primer equipo del Córdoba CF. El año pasado venía muchas veces a verlo y visitaba la ciudad deportiva, el estadio, conocía de la historia del club, del proyecto y demás. Cuando acabé la temporada con el Albacete femenino me empecé a reunir con la gente de aquí y ya me empezaron a comentar todo el proyecto en profundidad, tanto el del equipo masculino como el del femenino, y me llamó mucho la atención la forma en la que podríamos trabajar. Vi que podía tener potencial en cuanto a jugadoras y potencial en cuanto a club, pues está creciendo poco a poco y eso para mí deportivamente era muy importante. Además, esta ciudad y su gente hacen que los que venimos de fuera nos integremos más rápido y eso hace que sea todo más fácil. En la reunión que hicimos en verano previa a la temporada se nos explicó que este iba a ser un proyecto a largo plazo que va a durar varios años, pues el objetivo es llevar al club lo más arriba posible, y esa tranquilidad de no tener la presión de tener objetivos a corto plazo y poder trabajar con un margen de tiempo también ayudó a decantarme por este club y este equipo.

"Esta ciudad y su gente hacen que los que venimos de fuera nos integremos más rápido y eso hace que sea todo más fácil"

-¿Qué diferencias ve entre el fútbol femenino y el masculino?

-Yo creo que las diferencias se están reduciendo cada vez más. Es cierto que a nivel fisiológico hay cosas que no se pueden cambiar, como el tema de la fuerza y el volumen muscular que hacen que el fútbol masculino sea más rápido y que los jugadores puedan tener más fuerza en el desplazamiento de la pelota. No obstante, pienso que la principal diferencia que existe entre ambos géneros y que ahora se ve más reducida es que la niña empezaba a jugar más tarde al fútbol que el niño. Tu tienes niños que desde los cuatro años están apuntados a este deporte, y las niñas empezaban con catorce años aproximadamente, perdiendo seis o más años de formación que luego son muy difíciles de recuperar: inteligencia en el campo, conocimientos tácticos, temas técnicos… Ahora los clubes están apostando por crear canteras para el fútbol femenino desde muy pequeñas y esto está haciendo que cada vez más, a nivel técnico, táctico y psicológico, las jugadoras mejoren y se estén igualando con los hombres.

A nivel de medios, el que no se retransmitiesen partidos de fútbol femeninos en la televisión también contaba negativamente, pues no tenías ninguna referentes en la que fijarte. Los referentes de todo el mundo eran Messi, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres… A día de hoy, podemos ver partidos femeninos en televisión y conocer a las estrellas como Alexia, actual ganadora del Balón de Oro. De hecho, gracias al trabajo de PTV y Onda Mezquita se retransmiten nuestros partidos, entrevistan a las jugadoras… y todo ello hace que seamos más conocidos y que, por ejemplo, la gente quiera comprar las camisetas de estas jugadoras.

-¿Qué opina sobre la diferencia salarial entre el fútbol masculino y femenino? ¿Afecta eso directamente al equipo?

-Por supuesto. Lógicamente esto limita el trabajo que hacemos todos los días, pues tener recursos económicos más grandes se transfiere a poder ampliar los cuerpos técnicos, por lo que el trabajo con las jugadoras sería mejor y mejorar la disponibilidad de las jugadoras, pues esta sería mucho mayor en caso de que los salarios fuesen igual que en el fútbol masculino. Cierto es que se está avanzando mucho en esto. Ya en Primera División están hablando el tema de los mínimos salariales y de considerarla como liga profesional a partir del año que viene. Esto no solo ayuda a mejorar la propia liga, sino también a las jugadoras, pues estar en una liga profesional significa que debes de actuar como tal, contando con descansos, buena alimentación, trabajo de gimnasio previo y post entrenamiento… Todo esto hace que las jugadoras sean cada vez más conocidas, sobre todo en las redes sociales, temas de marcas y para participar en actos de las propias instituciones del fútbol. Todo estos escenarios que no se planteaban antes, ahora los estamos normalizando y esto es bueno.

"A día de hoy, podemos ver partidos femeninos en televisión y conocer a las estrellas como Alexia, actual ganadora del Balón de Oro"

-En general, ¿qué opina de este crecimiento del fútbol femenino a nivel de Córdoba y por supuesto a nivel nacional?

-Poco a poco esas diferencias se van a ir acercando con respecto al fútbol masculino. Cada vez las jugadoras van a ir llamando más la atención de las niñas cuando son pequeñas, e incluso los niños van a comenzar a tener referentes femeninos en este mundo, no solo hombres. Es cierto que todavía queda un paso grande que dar, por ejemplo con el tema de las instalaciones, de los campos en los que se disputan los partidos, los viajes… pero todo eso va cambiando y nos alegra mucho. Que los medios estén apostando cada vez más por este fútbol hace también que crezca de cara al espectador y por supuesto que incremente su fama.