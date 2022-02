Un derbi provincial siempre suele ser equivalente a un choque de altura, máxime cuando hay tanto en juego como en esta ocasión. Pero nadie podía prever un desenlace así. El Córdoba B golpeó y sufrió a partes iguales ante un Salerm Puente Genil combativo, que cerca estuvo de dar la campanada a domicilio a pesar de verse 4 goles por debajo a falta de 5 minutos para el descanso. Como resultado, los dos equipos firmaron un auténtico choque para la memoria cordobesa, en el que la pegada, las ocasiones y el fútbol ofensivo demostraron que por algo ambos equipos están firmando una excelente temporada.

El choque comenzó con un vendaval blanquiverde. Tras unos primeros minutos de tanteo, se terminaron los avisos y llegaron los zarpazos. Álex Marín se internó en el área y encontró el espacio para habilitar a Juan Andrés, que no marró en la recepción y consiguió batir al meta pontanés para adelantar a los suyos. Ninguno de los dos equipos había hecho un gran despliegue de fútbol hasta el momento, pero la pegada cordobesista ya mandaba en el marcador. Casi acto seguido llegó el segundo, esta vez por mediación de un Joaquín Delgado que sigue de dulce. Se invirtieron los papeles y en esta ocasión fue el pichichi cordobesista el que recibió el envío de Juan Andrés, donde tampoco perdonó y la puso para ampliar la ventaja, 2-0.

El Arcángel ya era una fiesta, pero los pupilos de Diego Caro no habían dicho su última palabra en la primera mitad. Nuevamente fue Joaquín Delgado el encargado de hacer las delicias de la afición, con un trallazo desde la frontal que volvió a superar a Cristian. Todavía no se había cumplido la primera media hora de juego y el filial blanquiverde ya iba ganando por tres goles. Los de Juanmi Puentenueva se encontraban noqueados sobre el verde, inoperantes ante un frenesí de pegada y juego puesto en marcha por sus rivales desde el primer minuto. Poco después, llegó el cuarto. Esta vez fue Abreu el que se sumó a la fiesta y se apuntó la diana. El ex blanquiverde Brian Triviño, a renglón seguido, recortó distancias con el final del primer acto. El correctivo al cierre ya era durísimo.

Brian Triviño dinamitó la contienda a base de goles

Los pontanenses salieron de vestuarios con un aire renovado. Si los blanquiverdes habían anotado 4 goles en una parte, ellos podían hacer lo mismo. Esa era la premisa rojilla desde inicio, y cerca estuvieron de empezar a cumplirla por mediación de Yona y Salva Vegas, ambos sin éxito. La mejoría visitante era palpable y cumplida la hora de juego volvió a aparecer Brian. El valenciano la recogió y embolsó ante Tarrés, en una brillante acción que sirvió para poner el segundo en su casillero y dinamitar la contienda. El Salerm comenzaba a creer en la remontada y el propio Brian Triviño estaba dispuesto a levantar él mismo el resultado. Cinco minutos después, el ariete pontanés volvió a ver puerta para firmar su hat-trick y meter el miedo a los blanquiverdes.

Las embestidas visitantes tras el receso estaban dejando incapacitado a un filial blanquiverde que temblaba como un flan. Ahora eran los de Diego Caro los noqueados, puesto que el partido que parecía que habían sentenciado en la primera mitad cobraba vida de nuevo. La diferencia a falta de 20 minutos para la conclusión era mínima, pero todavía quedaba tela por cortar. Y llegó José Manuel Naranjo al rescate, quien se enfundó el peto de héroe para marcar el 5-3 de penalti y devolver su renta a márgenes más tranquilizadores.

Pese al tanto, la contienda siguió más abierta que nunca, y los de Juanmi Puentenueva se lanzaron con todo hacia la meta de Lluís Tarrés, sin mayor acierto ante una zaga blanquiverde que se recluyó en área propia para defender ya con todo el resultado.

Ficha técnica:

5 - Córdoba B: Lluís Tarrés, Castillo, Manolillo, Tala, Juan Gómez, Migue, Álex Marín, Abreu, Valtteri, Joaquín y Rober.

3 - Salerm Cosmetics Puente Genil: Cristian, Cubero, Núñez, Yona, Salva (Alberto Ramos. min. 75‘), Amin (Manzorro. min. 75‘), Franco, Brian Triviño, Tellado (Mario Sánchez, min. 45’), Joaquín García (Lamarca. min. 75‘) y Cuenca.

Goles: 1-0 (min. 11’) Juan Gómez. 2-0 (min. 22’) Joaquín Delgado. 3-0 (min. 26) Joaquín Delgado. 4-0 (min. 39’) Abreu. 4-1 (min. 44’) Brian Triviño. 4-2 (min. 62’) Brian Triviño. 4-3 (min. 69’) Brian Triviño. 5-3 (min. 70’) Naranjo (p).

Árbitro: Adrián Caro Márquez, del colegio sevillano. Amonestó con amarilla al local Joaquín Delgado y al visitante Tellado.

Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de liga del Grupo 10 de Tercera RFEF, disputado en el Nuevo Arcángel (Córdoba).