El Cajasur Deportivo Córdoba de fútbol sala abre este miércoles un pequeño paréntesis en plena liga para disputar una eliminatoria a un partido de la Copa de la Reina a partir de las 18.30 horas. Se verá las caras con el Atlético Torcal, en el considerado clásico del fútbol sala andaluz de la última década entre dos equipos que se han visto las caras en innumerables ocasiones, ya sea en Segunda división o en la Copa Andalucía.

El conjunto cajista llega a esta cita con moral tras el triunfo frente al filial del Torreblanca (3-2) con un gol de la portera Ceci, un increíble desenlace que reconoce el técnico del conjunto cordobés, Juanma Cubero, que “nunca me había sucedido ganar con un gol de mi portero o mi portera".

En cuanto al choque copero frente al Torcal, el entrenador deportivista asegura que "es un premio para las jugadoras por el año pasado tan extraordinario que hicieron y ante un rival contra el que siempre es un placer jugar ".

No será éste el primer duelo entre Deportivo Córdoba y Atlético Torcal en el presente curso, pues ya se vieron las caras en septiembre en la final de la Copa de Andalucía donde el triunfo cayó del lado malagueño por 5-1. Pese a ello, Juanma Cubero no cree que eso tenga que influir, ya que "es verdad que a priori son superiores por la categoría, porque tienen mucha calidad, pero yo creo que no se parecerá a lo sucedido en aquel entonces porque nosotras habíamos llegado con muy pocas sesiones de entrenamiento y ellas estaban ya con una preparación de Primera División”.